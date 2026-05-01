Posibles alineaciones del Osasuna - FC Barcelona para la jornada 34 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 01 MAY 2026 - 12:47h.

Detalles del partido

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El Club Atlético Osasuna recibirá al FC Barcelona en la que será la jornada 34 de LA LIGA EA Sports y el encuentro se disputará en el Estadio El Sadar el sábado 2 de mayo a las 21:00h. Osasuna viene de ganar al Sevilla por 2 goles a 1 con un tanto en el minuto 99 de Alejandro Catena. Los de Alessio Lisci llevan una derrota en los últimos cinco partidos y están 9º, con 42 puntos, a dos del Getafe, el primer equipo en puestos europeos. El Barcelona ganó al conjunto azulón por 0 goles a 2, pese a las bajas de Lamine Yamal y Raphinha y está un paso más cerca de convertirse en campeón de LA LIGA EA Sports de manera matemática. Los de Hansi Flick tienen 85 puntos, 11 por encima del Real Madrid y quieren cerrar el título liguero cuanto antes.

Posible alineación de Osasuna

El Club Atlético Osasuna ganó al Sevilla en la pasada jornada de LA LIGA EA Sports con una remontada en los últimos minutos del partido. El conjunto navarro encajó un gol en el minuto 69, pero eso no le hizo bajar los brazos y en el 80' marcaría el empate Raúl García de Haro. Después, en el 99', Alejandro Catena anotaría el gol de la victoria. Para el encuentro frente al Barcelona, Alessio Lisci no podrá contar con Iker Benito, que será baja por lesión hasta junio, ni con Víctor Muñoz, que ha caído lesionado esta semana. Aimar Oroz será la únicas duda. Respecto al once, las posiciones en las que el técnico italiano estaría considerando más de una opción son el pivote, donde Iker Muñoz y Lucas Torró se disputan la titularidad, la mediapunta si Oroz no llega, que en ese caso Moi Gómez sería el elegido y la banda derecha, donde están Raúl Moro y Kike Barja.

Posible once de Osasuna frente al Barcelona:

Portero: Herrera

Defensas: Galán, Catena, Boyomo, Rosier

Centrocampistas: Moncayola, Iker Muñoz/Torró, Oroz/Moi Gómez

Delanteros: Rubén García, Budimir, Raúl Moro/Kike Barja

Posible alineación del FC Barcelona

El Barcelona ganó al Getafe por 0 goles a 2 en la jornada 32 de LA LIGA EA Sports. El conjunto blaugrana salió vencedor de un encuentro ante un rival difícil y al que llegaba con la baja de varios jugadores importantes. Hansi Flick no pudo contar Lamine Yamal, que estará fuera hasta el Mundial y tampoco con Raphinha, que es duda para esta jornada. Marc Bernal y Andreas Christensen no jugaron contra el Getafe y solo el primero podría llegar para el encuentro ante Osasuna. Respecto al once, solo hay dos posiciones con más de una opción: la de interior izquierdo donde Gavi y Frenkie de Jong se disputan el puesto y el delantero centro, con Ferrán Torres y Robert Lewandowski como posibilidades.

Posible once del Barcelona frente al Osasuna:

Portero: Joan García

Defensas: Cancelo, Gerard Martín, Cubarsí, Eric García

Centrocampistas: Olmo, Gavi/de Jong, Pedri

Delanteros: Fermín, Ferrán Torres/Lewandowski, Bardghji