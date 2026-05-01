Las bromas de Fermín a sus compañeros en la sesión del Barça

Celia Pérez 01 MAY 2026 - 12:21h.

Último entrenamiento antes de afrontar el partido contra Osasuna

La hoja de ruta del Barça con la portería antes de que pueda llegar Álex Remiro

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El Barcelona se ha ejercitado este viernes en la última sesión hasta de viajar para afrontar el duelo de LALIGA frente a Osasuna. Ha sido una sesión en la que han vuelto a repetir con el grupo Raphinha, Christensen y Marc Bernal y en la que Fermín López ha captado todos los focos por las bromas a sus compañeros. Tal y como han captado las cámaras de ElDesmarque, el centrocampista culé ha sido uno de los protagonistas por la guasa con el resto de sus compañeros durante la sesión culé. No han faltado las risas ni tampoco un abrazo con Raphinha.