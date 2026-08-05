Redacción ElDesmarque Madrid, 05 AGO 2026 - 09:00h.

La postura del Real Madrid ante las exigencias del jugador brasileño es clara y no parece que se vaya a cerrar un acuerdo dentro de poco tiempo

Cuánto pide Vinicius al Real Madrid para renovar

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El futuro de Vinicius Júnior está más abierto que nunca y la renovación con el Real Madrid está lejos de ser una realidad. Con las negociaciones para su nuevo contrato todavía sin un acuerdo definitivo y el interés del Arsenal sobre la mesa, el brasileño afrontará durante el día de hoy una reunión decisiva con el club mientras desde el madridismo empiezan a surgir voces autorizadas como la de Pedja Mijatovic sobre cómo debería gestionarse su situación.

El Real Madrid mantiene su oferta y el Arsenal sigue atento

El conjunto blanco mantiene su intención de ampliar el contrato del brasileño hasta 2031 y en las últimas semanas le ha trasladado una propuesta que ronda los 22 millones de euros por temporada, con la posibilidad de ajustar algunas variables para acercar posturas. Mientras tanto, el Arsenal permanece muy pendiente de la situación. El conjunto londinense no tiene ningún acuerdo con el jugador, pero sí sigue de cerca la evolución de las conversaciones con el Real Madrid.

En Inglaterra consideran que Vinicius sería la gran estrella del proyecto de Mikel Arteta y están preparados para actuar si las negociaciones se rompen definitivamente. En cualquier caso, el extremo nunca ha hecho gestos públicos para abandonar el Santiago Bernabéu y el club blanco sigue confiando en alcanzar un entendimiento.

La opinión de Mijatovic sobre la situación de Vini y el Real Madrid

El exjugador del Real Madrid, Pedja Mijatovic, ha analizado el caso e ideado la estrategia que debería seguir el Real Madrid con el brasileño en El Larguero de la Cadena SER. El montenegrino cree que el hecho de llegar a agosto sin una renovación cerrada invita a pensar que el futbolista está valorando seriamente otras alternativas, pero tiene claro que el conjunto blanco debe renovar al extremo si va a tener un papel clave de cara al futuro. “Si Vinicius es un jugador fundamental para el proyecto deportivo de los próximos cuatro años, entonces yo le daría los 30 millones que pide”, aseguró. Para Mijatovic, el club merengue debe decidir cuánto peso tiene el futbolista dentro de su planificación y actuar en consecuencia.

En caso contrario, entiende que el Real Madrid debería plantearse una venta si el jugador no renueva. “Si no le puedes convencer, hay que sacar un traspaso importante. Más de 100 millones, evidentemente”, afirmó. Además, el montenegrino ha advertido al jugador brasileño recordándole que abandonar el Real Madrid es una decisión de la que muchos futbolistas ya se han arrepentido. “Es mejor ser segundo después de Mbappé en el Real Madrid que primero en cualquier otro equipo del mundo”, señaló, antes de recordar su propia experiencia personal y la de otros jugadores que, tras salir del club blanco, reconocieron que se habían equivocado.