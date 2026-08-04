Cuánto pide Vinicius al Real Madrid para renovar

Celia Pérez 04 AGO 2026 - 07:33h.

El brasileño ha vuelto feliz de sus vacaciones y con la intención de ampliar su contrato

Vinicius condiciona la petición del Real Madrid a Mourinho

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En medio de un mercado de fichajes en el que el Real Madrid ha decidido ser uno de los grandes protagonistas, el futuro de Vinicius pasa por ser uno de los temas principales con el contrato del futbolista expirando el próximo 30 de junio de 2027. Por el momento, el delantero ha regresado feliz de sus vacaciones y parece que el interés de las dos partes está en conseguir ampliar su continuidad. Todo ello ocurre con pretendientes como el Arsenal muy pendiente del jugador.

Vinicius desea continuar en el Real Madrid, pero para ello también tiene sus peticiones. El brasileño quiere cobrar más, tal y como cuenta Melchor Ruiz en El Partidazo de Cope. "Quiere un incremento de lo que estaba cobrando del último contrato, que podría estar en torno a los diez millones. Más de lo que cobraba. Ya sabes que los contratos ya no es la ficha que estés cobrando, hay un montón de cláusulas, derecho de imágenes, bonus por una cosa u otra... Para quedarnos con una idea es esa, que él ha regresado feliz, contento, que él quiere seguir en el Real Madrid y que el Real Madrid está dispuesto a que siga", apuntó.

En especial, sobre el interés del Arsenal de Mikel Arteta, asegura que Vinicius centra su atención en continuar en la casa blanca. "A día de hoy él quiere seguir en el Real Madrid. Él le ha dicho a sus representantes que quiere que lo arreglen lo antes posibles para estar tranquilo ya y no llegar a esa situación límite en el mes de enero. Si no se lleva antes de que se cierre el mercado en verano, a lo mejor se tiene que tomar una decisión que no quiere ni uno ni otro", añadió.

Las negociaciones deben avanzar con el reloj corriendo en contra del club ya que, a partir del próximo 1 de enero, Vini sería libre para negociar con cualquier club del mundo su llegada a partir del 1 de julio de 2027.