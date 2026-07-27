El Real Madrid ficha regate: junta a tres de los cinco jugadores más regateadores de Europa

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 JUL 2026 - 11:00h.

Los tres jugadores podrían estar en un mismo once ya que juegan en diferentes posiciones

El Real Madrid ya tiene la cifra para la primera oferta por el fichaje de Rodri Hernández

Compartir







El Real Madrid está muy cerca de oficializar la incorporación de una de las grandes revelaciones del fútbol europeo: Yan Diomande. La operación se encuentra en la recta final y la llegada del costamarfileño al Santiago Bernabéu no solo reforzaría el ataque del conjunto blanco, sino que reuniría en en el mismo equipo a tres de los cinco futbolistas con más regates completados de las cinco grandes ligas durante la temporada 2025/26.

Vinícius Júnior y Kylian Mbappé son 3º y 5º en el ranking de mejores regateadores de Europa

Los datos publicados por Squawka sitúan a Vinicius Júnior como el tercer jugador con más regates completados en las cinco grandes ligas, con 87 acciones superadas con éxito. Solo Lamine Yamal, líder con 133 regates, y Yan Diomande, segundo con 118, presentan mejores registros que el brasileño. En la quinta posición aparece Kylian Mbappé, con 78. Entre ambos madridistas únicamente se cuela Jérémy Doku, extremo del Manchester City, con 84 regates completados.

Yan Diomande es el segundo mejor regateador de Europa

El extremo costamarfileño ha firmado una temporada brillante con el RB Leipzig y se ha consolidado como el segundo mejor regateador de las cinco grandes ligas, únicamente por detrás de Lamine Yamal. El Real Madrid negocia desde hace días su incorporación y todo apunta a que el fichaje se oficializará en los próximos días. José Mourinho pasará a contar con tres de los cinco futbolistas con mayor capacidad para superar rivales de toda Europa.

El ranking de Squawka también incluye nombres como Kenan Yildiz, Yann Gboho, Victor Muñoz, Iliman Ndiaye o Marco Palestra, pero es el conjunto blanco el que podría reunir a tres integrantes del ‘Top 5’, una circunstancia difícil de igualar por otro club europeo y que da pistas sobre las herramientas que utilizará Mourinho para 'desatascar' partidos durante toda la temporada.