Julián Álvarez se siente engañado por el Atlético y volverá a hacer otro gesto público por el Barça

Javi Rayo 27 JUL 2026 - 09:32h.

Según el delantero, el Atlético le habría prometido sentarse a negociar si llegaba una buena oferta

Mateu Alemany pospone los fichajes por estas cinco salidas prioritarias en el Atlético de Madrid

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Calma tensa en lo que al futuro de Julián Álvarez se refiere. El delantero argentino se marchó de vacaciones tras perder la final del Mundial ante España y esperará todavía algunos más para empezar a mover su futuro en primera persona. Según el diario Sport, al primer gesto público de hace unas semanas pidiendo marcharse, se le sumará otro más que llegará en los próximos días. El ex del Manchester City sigue con su sueño intacto, quiere jugar en el FC Barcelona.

Continúa el culebrón Julián Álvarez

Según el medio catalán, Julián Álvarez se tiene traicionado por el Atlético de Madrid. Según el propio futbolista, su todavía club le habría prometido hace unos meses sentarse a negociar si llegaba una buena oferta y está sucediendo todo lo contrario. El conjunto colchonero sigue enrocado en no facilitar su traspaso y mucho menos al FC Barcelona. Todo eso habría hecho que la 'Araña' esté pensando en tener -otra vez- un gesto público hacia el Barça. Un nuevo esfuerzo para poder vestir de blaugrana antes de que acabe el mercado de fichaje. Según Sport, ese gesto llegaría antes del final de mes de julio o los primeros días del mes de agosto. Pero siempre antes del inicio de la pretemporada con el Atlético de Madrid.

Un auténtico callejón sin salida del que Julián busca la manera de salir. Enrique Cerezo, Gil Marín, el Cholo Simeone... Todos se han pronunciado en la misma dirección, que no es otra que contar con el delantero argentino la próxima temporada. Mientras, el FC Barcelona no se mueve de esos 100 millones de euros -cantidad que en el Atlético consideran irrisoria- y que está muy lejos de las pretensiones que piden desde la capital, que no son otras que el abono de la totalidad de la cláusula del exjugador del Manchester City.