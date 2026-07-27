El Real Madrid ya tiene la cifra para la primera oferta por el fichaje de Rodri Hernández

Celia Pérez 27 JUL 2026 - 07:32h.

El centrocampista es uno de los grandes objetivos

El Real Madrid cierra el fichaje de Yan Diomande: las cifras del tercer traspaso blanco más caro

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El Real Madrid está a punto de volverlo a hacer. Florentino Pérez prepara un nuevo fichaje para José Mourinho dando un golpe en la mesa por uno de los nombres más tentados en el fútbol europeo: Yan Diomande. Apenas ha pasado un fin de semana desde que se conoció el interés blanco con la primera oferta hasta que se ha llegado a un acuerdo con el RB Leipzig y ha conseguido adelantarse a equipos como el PSG. Eso sí, su llegada no ha sido barata y no piensa quedarse ahí porque Rodri Hernández también está en el radar.

El club blanco está decidido a ser uno de los grandes activadores del mercado de fichajes y tras las llegadas de Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, más la probable de Yan Diomande, la dirección deportiva centra su tiro ahora en Rodri Hernández. Después de completar un Mundial sobresaliente con la selección, donde fue elegido como mejor jugador del torneo, el centrocampista del Manchester City se ha convertido en uno de los grandes objetivos.

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El mediocentro quiere vestir la elástica blanca y ha llegado incluso a rechazar la importante propuesta de renovación que le ha planteado el Manchester City en los últimos días. Y es que el jugador cumple contrato el 30 de junio del 2027, por lo que apenas le resta un año de vinculación. Todo está acordado entre club y jugador, pero falta la parte más complicada, la negociación con el cuadro citizen.

Según cuenta Nicolà Schira, el club blanco ya está listo para prepara su primera oferta al City por Rodri Hernández. La idea es poner una primera propuesta sobre la mesa que ronde los 50 o 60 millones de euros por un jugador al que tan solo le queda un año de contrato en Inglaterra.