Movimiento clave del Real Oviedo por Aarón Escandell en el mercado de fichajes

Celia Pérez 27 JUL 2026 - 08:07h.

El club asturiano está cerca de cerrar su renovación

Aarón Escandell apunta a Inglaterra, donde están dispuestos a pagar su cláusula

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El Real Oviedo vive un verano clave para tratar de restructurar al equipo en su descenso a Segunda división. El club carbayón quiere volver por la vía rápida a Primera división y para ello ha firmado una gran revolución en su plantilla. La dirección deportiva ya ha cerrado 18 salidas y suma 12 altas, con las últimas de Juan Cruz este viernes y las de Carlos Fernández y Daniel Villahermosa este mismo sábado, y ahora trata también de cerrar una renovación clave dentro del equipo: la de Aarón Escandell.

El meta ha sido uno de los hombres claves esta temporada y por lo tanto uno de los objetivos en el mercado de fichajes. No le faltan pretendientes, ya que tiene varios equipos de Primera detrás de él como el Celta o el Valencia, y también en Inglaterra, como el Birmingham, aunque el deseo de Aarón siempre ha pasado por continuar. De hecho, según cuenta El Comerio, el Real Oviedo ha estado trabajando en las últimas semanas en su propuesta de renovación y todo apunta a que se hará. El meta valenciano podría firmar un contrato por varias temporadas y se espera que todo quede cerrado a principios de esta semana.

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Con un único año por delante de contrato, el Real Oviedo ha querido adelantarse sus pretendientes y ofrecer una renovación que permita vincular su futuro con la entidad carbayona más allá del presente contrato.

Aarón será el próximo movimiento de un Real Oviedo que con la llegada de Villahermosa se ha convertido en uno de los grandes activadores del mercado en Segunda. El centrocampista se convirtió en el duodécimo fichaje del verano en el club asturiano tras los de Pablo Sáenz, Youness, Jacobo González, Aisar Ahmed, Samu Rodríguez, Víctor Mingo, Aritz Aldasoro, Alexandru Isfan, Chris Ramos, Juan Cruz y Carlos Fernández.