Aarón Escandell apunta a Inglaterra, donde están dispuestos a pagar su cláusula

Juan Pérez 16 JUL 2026 - 16:14h.

Celta y Valencia lo tienen en la lista de futuribles

Aarón Escandell se marca una meta que aclara su futuro en el Real Oviedo: "Entre ceja y ceja"

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La planificación del Real Oviedo para la 26/27 pasa por el regreso a la máxima categoría del fútbol español, y para ello el dilema de la portería se debe esclarecer ante la rumorología en torno a Aarón Escandell. El guardameta, en su último año de contrato, tiene una importante oferta desde Inglaterra para jugar en la English Football League Championship y todo apunta a que pueden pagar su cláusula de cinco millones de euros.

Aarón Escandell puede ser la próxima gran venta del mercado de fichajes en la capital del Principado de Asturias después de la filtración del interés del Birmingham en ejecutar la cláusula de rescisión. La información de Transferfeed desvela que el propio entrenador del conjunto inglés, Chris Davies, ya ha charlado personalmente con el portero valenciano para convencerlo del proyecto, pero todavía no hay nada cerrado.

El referente del Oviedo en LALIGA es una de las gangas del mercado tras el descenso y tiene a varios equipos de Primera División detrás de él como el Celta o el Valencia. Aun así el deseo de Escandell ha estado claro desde el descenso, y no ha dudado ni un segundo en sus declaraciones hasta la fecha: "Devolveremos al Oviedo a Primera, y lo tengo marcado ahí entre ceja y ceja, y pienso que es el objetivo principal", un mensaje que le dedicó a la grada del Carlos Tartiere de cara a la 26/27.

Con un único año por delante de contrato, las dudas en el Oviedo son lógicas a pesar de que por ahora no hay negociación posible, porque si el Birmingham llega con el dinero, solo le queda convencer al jugador. De hecho, la ausencia de Escandell en Girona para el primer amistoso del equipo ante el Al-Qadsiah deja ahora un asterisco sobre su posible salida, porque la información oficial es que se recupera de unas molestias. No es el único que se ha quedado en Oviedo, Ilic, Paraschiv y Brandon Domingues también se ejercitan en El Requexón.

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El Valencia tenía a Escandell en el radar

Uno de los interesados, el Valencia CF, siempre ha estado monitorizando la situación de Aarón Escandell. Es de la tierra y sus prestaciones convencen, pero el conjunto de Mestalla ahora prioriza el fichaje del lateral derecho y, además, ha empezado las gestiones para fichar a Kayne Van Oevelen, del FC Volendam, dejando la opción del meta latente pero en un segundo plano. Y todo ello, a pesar de que Escandell siempre ha mostrado su predisposición a volver a la Comunidad Valenciana y firmar en Mestalla, pero parece que esta opción, remota, se aleja casi definitivamente ante la competencia de clubes como el Birmingham City.