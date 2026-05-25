Pablo Sánchez 25 MAY 2026 - 17:00h.

El Oviedo se debate por una larga lista de entrenadores: dos favoritos y los candidatos de México

Tiene un año más de contrato por delante

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Con el final de la temporada regular es hora de ir dilucidando el destino de cada uno de los jugadores del Real Oviedo tras esta temporada. Algunos continuarán, otros saldrán en los próximos días y con otro grupo hay muchas dudas sobre qué camino tomarán, bien sea por una rescisión o una ampliación de contrato. Con quien existen muchas dudas acerca de dónde jugará la próxima temporada es con Aarón Escandell.

El meta del Oviedo termina contrato la próxima temporada y dentro de unos meses será libre para negociar con quién quiera. Pero lo que tiene que esclarecer antes es dónde jugará la próxima temporada. Su buen hacer, nombrado mejor jugador del equipo varios meses, lo coloca en una buena posición en el mercado estival.

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Nunca ha dejado claro qué decisión tomará, pero lo que es innegable es que tendrá que hacerlo en los próximos días. Sus últimas palabras elevan las opciones de que siga siendo carbayón en LALIGA HYPERMOTION. Y es que, tal y como ha expresado durante el último galardón que recibió, está convencido de devolver al club a LALIGA EA SPORTS.

"Lo que todo el mundo dice, devolveremos al Oviedo a Primera, y lo tengo marcado ahí entre ceja y ceja, y pienso que es el objetivo principal. Sois increíbles, que sigáis animándonos en el campo y nos vemos en el próximo partido en el Carlos Tartiere, expresó el meta.

Hassan, otra incógnita

El futuro de Escandell se parece al de otros integrantes del vestuario como Hassan. El egipcio estuvo cerca de salir en invierno, pero finalmente todas las partes decidieron seguir de la mano. Por desgracia, todo apunta a que en verano no será así. El propio futbolista, a tenor de sus últimas declaraciones, también parece tener claro que una salida es la mejor decisión para todos.

"No sé qué pasará porque no hay jugadores intocables, esto es un negocio. No pienso en qué pasará, solo en intentar hacer un buen Mundial. Después ya veremos lo que pasa, pero estoy contento de haber estado en un club tan grande. Si tengo que quedarme en el Oviedo lo haré feliz y lo daré todo para ayudar a devolver al equipo a Primera".