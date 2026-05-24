Ángel Cotán 24 MAY 2026 - 11:35h.

Decisión de mutuo acuerdo

De Aarón Escandell a Vedat Muriqi: las 'gangas' del descenso que se mueven en el mercado de fichajes

Compartir







Era un secreto a voces. Finalizada LALIGA EA Sports 2025/26, el Real Oviedo y Guillermo Almada han confirmado su decisión. El club azul, de mutuo acuerdo con el técnico uruguayo, ha anunciado el adiós de un entrenador que aportó gen competitivo al equipo, pero que acabó con un amplio sector de la hinchada carbayona en contra.

A través del siguiente comunicado oficial, el Oviedo confirma la noticia y acelera en la búsqueda por un nuevo entrenador: "Tras el anuncio realizado hace unos días en rueda de prensa, en el que confirmó que no continuará dirigiendo al equipo, el Real Oviedo quiere agradecer a Guillermo Almada, y al cuerpo técnico que se incorporó con él al proyecto azul, la profesionalidad y la dedicación mostrados desde su llegada a la entidad.

PUEDE INTERESARTE Por qué el Real Madrid Castilla juega el playoff de ascenso a LALIGA Hypermotion y no el Pontevedra

El Real Oviedo les desea el mayor de los éxitos en sus futuros retos profesionales y personales, agradeciendo siempre el camino recorrido juntos".

El Real Oviedo acelera por el nuevo entrenador

Las palabras del preparador uruguayo en sala de prensa sonaban a despedida. En un primer momento, y pese al descenso de categoría, la entidad asturiana parecía apostar por la continuidad del técnico. La gran relación de Jesús Martínez y el Grupo Pachuca con Guillermo Almada se antojaron claves, pero las últimas decisiones del entrenador unidas al mal final de curso del Oviedo acabaron con esta posibilidad.

Desde entonces, la dirección deportiva azul, mano a mano con México, trabaja en la búsqueda de un sustituto de garantías para liderar el proyecto que luche por el rápido regreso a la élite nacional. Entre los nombres que más gustan a la planta noble carbayona figuran Iván Ania y José Juan Romero, aunque no se descartan opciones ligadas a Pachuca, como ya ocurriese en anteriores ocasiones con distintos resultados deportivos. Hay trabajo en el Carlos Tartiere.