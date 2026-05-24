Ángel Cotán 24 MAY 2026 - 10:13h.

El técnico del Levante apuesta por un cambio en el calendario

Así quedan los premios Pichichi, Zamora y Zarra de LALIGA EA Sports 2025/26

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El Levante vivió el pasado sábado una de las derrotas más dulces de su historia. La victoria del Real Betis en el Estadio La Cartuja no impidió la continuidad en LALIGA EA Sports de un equipo que hace escasas jornadas parecía condenado al descenso. Liderados por Luís Castro en el banquillo y Carlos Espí en ataque, los granotas culminaron la hazaña, aunque el técnico valoró más si cabe este éxito teniendo en cuenta las criticadas situaciones del calendario.

El club valenciano ya se quejó públicamente de la manida adulteración de la competición tras las alineaciones empleadas por el Atlético de Madrid ante Sevilla o Valencia. También se ha criticado el entendible bajón de la Real Sociedad tras conquistar la Copa del Rey o del propio FC Barcelona tras su alirón en el Clásico.

Pese a estas situaciones, el equipo granota ha conseguido el objetivo, no obstante, Luís Castro no olvida y pide un cambio en el calendario liguero. Tras caer ante el Betis, el preparador luso volvió a tratar este asunto en sala de prensa poniendo de ejemplo al club verdiblanco para mejorar el espectáculo.

Luís Castro pone de ejemplo al Betis contra la adulteración en LALIGA

A diferencia de otros equipos, Manuel Pellegrini sacó todo su arsenal en la última cita del curso pese a tener más que confirmada la quinta plaza. Y hacia esa dirección caminó el discurso del entrenador levantinista ante los medios de comunicación. Luís Castro pide cambios para la próxima temporada como la fecha de la final de Copa para así no motivar a otros conjuntos rotar masivamente en duelos cruciales.

Esta fue la reflexión del técnico granota: "Teníamos muchas cosas en contra. Que el Betis haya jugado con sus titulares debería ser lo normal en todos los partidos. LALIGA es muy fuerte, pero hay que cambiar cosas. La final de Copa no se puede jugar antes del final de liga. Es una crítica constructiva. Luego es normal que el Barcelona pierda tras tres días después de festejar el título. Hay cosas que no pueden pasar".