Por qué el Real Madrid Castilla juega el playoff de ascenso a LALIGA Hypermotion y no el Pontevedra

Ángel Cotán 24 MAY 2026 - 10:35h.

El club pontevedrés llegó a celebrar de manera oficial su clasificación

Dónde ver todos los partidos y el Multiliga de la jornada 41 de LALIGA Hypermotion en televisión

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Lío morrocotudo en la Primera Federación. En el mismo día que se decidía LALIGA EA Sports, la tercera categoría del fútbol español vivía una jornada de infarto con el playoff de ascenso en juego. En el Grupo 1, con el ascenso directo más que certificado por parte del Tenerife, el quinto puesto acaparó todos los focos con un triple empate entre Barakaldo, Pontevedra y Real Madrid Castilla. Pero... ¿Por qué ha conseguido el billete a la fase de ascenso el filial merengue?

En el recuento entre estos tres conjuntos, el club pontevedrés y el blanco contaban con siete puntos, mientras que el equipo vasco tan solo sumaba tres. Todo se decidiría entre Pontevedra y Real Madrid Castilla, y aunque los primeros llegaron a celebrar el playoff en sus canales oficiales, la RFEF acabó confirmando que la plaza era merengue.

Por qué el Real Madrid Castilla juega los playoff de ascenso a Segunda

Si solo hubiesen afectado los goles entre los tres equipos mencionados, el quinto puesto habría sido para el Pontevedra, pero, como explica MisterChip, al no haber acabado el triple empate con los mismos puntos, el conjunto vasco sale del empate múltiple. A partir de ahí, se reinician los criterios de desempate pero solo aplicados para madrileños y gallegos... y la plaza es blanca.

La controversia llega con los criterios y las diferencias entre UEFA y la RFEF. Según la citada fuente, con el criterio UEFA, el Pontevedra habría disputado el playoff de ascenso a LALIGA Hypermotion. Por esta razón, el conjunto pontevedrés llevará el caso a los despachos.

Como informaron a través de sus perfiles oficiales, el Pontevedra CF ha denunciado una situación en la que se sienten claramente perjudicados ante la Real Federación Española de Fútbol: "El Pontevedra CF informa que presentará un escrito ante la RFEF esta misma noche para mostrar su disconformidad con la última clasificación publicada por la cuenta oficial de Primera Federación".