Ángel Cotán 23 MAY 2026 - 23:44h.

Tuvo que vivir el encuentro desde la grada

Así quedan los premios Pichichi, Zamora y Zarra de LALIGA EA Sports 2025/26

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Eder Sarabia vivió una noche de pura tensión en Montilivi, pero que acabó con un final muy dulce. El técnico bilbaíno, artífice del ascenso a LALIGA EA Sports, logró el objetivo de la permanencia tras un final de curso muy exigente. Sobre el verde de Montilivi, tras los primeros minutos de la fiesta ilicitana, el entrenador tomó la palabra.

Ante los micrófonos de DAZN, Eder Sarabia se abrió en canal y reconoció que, ante tanta locura, no sabía ni qué equipos habían perdido finalmente la categoría. Además, por si había dudas, el técnico confirmó su futuro.

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Eder Sarabia confirma su futuro tras salvar al Elche CF

El análisis del encuentro. "Partido, lo que era, una final. Muchísima tensión. Esos últimos diez partidos que hemos jugado, esta liga tan competida que con estas puntuaciones han bajado los equipos y hemos tenido la suerte y el buen hacer".

Cómo afrontó el duelo a vida o muerte en Montilivi. "Habíamos puesto pequeños objetivos. Uno de ellos era controlar mejor ese inicio de la segunda parte donde hemos tenido una muy clara para hacer el 0-2. Luego también hablamos que el objetivo en la segunda parte era hacer un gol, eso nos daba el objetivo y no ha sido así. Nos ha tocado defender más en repliegue, que creo que lo hemos hecho bien, y bueno, muchas emociones, presión y muy contento por el objetivo conseguido".

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No sabía quién descendió. "Sobre todo liberación porque hay diferencia entre jugar en Primera y Segunda. Tenía una gran responsabilidad, ya no solo por mí sino por toda mi gente, en estos dos años he conectado mucho con todos ellos. Soy muy feliz y tenía esas ganas de dejarles donde nos merecemos estar. A partir de ahí, pues acordarme de mi mujer, mis hijos, mis padres que sufren mucho con nosotros, y bueno, no sabíamos ni quién había descendido. La locura de un partido donde te juegas tanto".

¿El año que viene seguirá en Primera? "Por supuesto".