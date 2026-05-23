Asís Martín 23 MAY 2026 - 23:17h.

Oprobio: el Athletic ha perdido todos los partidos de una vuelta y acaba a 3 puntos del descenso

El 'Txingurri' dio su última rueda de prensa con el Athletic tras el partido en Madrid

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BilbaoAhora sí que se acabó. El entrenador del Athletic Club Ernesto Valverde echaba la cancela este sábado a una temporada complicada (siendo generosos) con la disputa en el estadio Santiago Bernabéu de la jornada 38 de la competición liguera en la que se ha medido y perdido (4-2) ante el Real Madrid de Álvaro Arbeloa, ya sin opciones de ir a jugar a Europa. Ha acabado 12º con 45 puntos, a 3 tan solo del descenso.

El preparador rojiblanco compareció por última vez ante la prensa, en una noche en la que cambiaba de portero, apuntando en su discurso que "significan mucho esos 504 partidos y es una satisfacción ver el cariño de la gente, me abruma un poco. Hoy nos hemos despedido todos, ha sido emocionante, han hablado los capitanes y yo y ahí flojeamos todos, esta era la última vez y en un campo significativo".

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"La temporada no ha sido la esperada, salvo en Champions y por las semifinales de Copa, esperábamos más, no hemos podido superar algunas dificultades y eso está en nuestro debe. La Liga no ha sido buena para nosotros ni para muchos equipos, no nos ha ido bien; es así".

"Estoy emocionado por terminar, es el momento en el que tengo que marcharme y ser un aficionado más del Athletic. No tengo intención de entrenar, quiero un verano razonable"

Ernesto Valverde sobre el Real Madrid - Athletic Club del Santiago Bernabéu

"No ha tenido mucho ritmo por el calor, ellos pronto se han puesto por delante aunque teníamos alguna posibilidad de engancharnos con el 2-1 al descanso, pero luego ellos tienen mucha calidad y Mbappé te hace un gol con cualquier cosa. Me voy algo enfadado porque veía opciones, pero el Madrid no se anda con tonterías y en el fragor de la batalla quieres ir hacia adelante a robar".

"Tenía pensado que jugara Lekue, peor creí que Mbappé iba a jugar en esa zona y por eso he metido a Vivian de lateral"

El pasillo a Carvajal ha sorprendido

"El pasillo a Dani Carvajal no estaba hablado entre los dos equipos, siempre hay un respeto entre jugadores aunque tengas rivalidad, habrá patadas pero el respeto siempre está ahí".