Asís Martín 21 MAY 2026 - 11:40h.

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Se ha debatido mucho sobre su mensaje en su última temporada en el Athletic Club

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BilbaoHa hablado de muchísimas cosas Ernesto Valverde en su última comparecencia ante la prensa en las instalaciones de Lezama. El todavía entrenador del Athletic Club, a un solo partido frente al Real Madrid de acabar su trayectoria en el banquillo rojiblanco, se ha referido a temas como su legado entre los athleticzales o la elegante bienvenida a su sustituto, el entrenador alemán Edin Terzic.

Pero ha habido tiempo para todo en su extensa locución, ya que también ha surgido algún tema polémico como esta mala temporada en la que ha sufrido muchísimo y en la que ha habido polémica y debate sobre sus palabras en torno a que la UEFA Champions League suponía un coste físico excesivo para la plantilla del Athletic. "Nos desgasta demasiado" llegaba a decir Ernesto. Un mensaje que no todo el entorno digirió con agrado.

Su debatido discurso sostenido sobre la UEFA Champions League

"La Liga es nuestra competición más importante, siempre lo digo, pero también lo dije en otros años si estamos en Europa. Te marca el camino que sigues en las otras competiciones. La Champions tiene otro nivel con equipos que te castigan, no veo porqué va a ser contraproducente mi discurso, si es que no hemos pasado de fase por un gol al Sporting de Portugal... Pero también nos metíamos en un lío en la liga si jugábamos el play off de la Champions. Se acepte o no, esa es la realidad de lo que le ocurre a cualquier equipo jugando entre semana".

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Un año muy complicado a nivel personal y como equipo en el Athletic Club

"Este año ha sido duro porque los resultados no han sido los que queríamos en LaLiga y ella te dice donde estás y no nos gusta donde estamos. En la Champions estuvo razonable, en Copa llegamos mal pero estuvimos en la semifinal, pero en Liga no tenemos los puntos que queríamos y se nos ha hecho difícil y ahí ya tenía pensado parar un tiempo. Es lo que voy a hacer" ha avisado en Lezama a sus equipos pretendientes.

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Un padecimiento en una Liga extrañísima para todos...

"No hemos estado a la altura del año anterior. Me fastidia no entrar otra vez en Europa, pero eso también se pasa. Tenía en la cabeza ganar una competición europea, pero sabía que iba a ser difícil jugando la Champions. En la UEL hay posibilidades si estás centrado, el año pasado fue una gran oportunidad de ganarla con la final en San Mamés, o está la Conference, pero la Champions sí te da prestigio y dinero pero es muy complicada para nosotros".

"A veces se nos olvida cuando va bien que hay una inercia a que eso siga así, caen partidos igualados de tu lado por la dinámica ganadora, piensas que es sencillo, pero este año la liga ha sido extraña en muchos sentidos que nunca había visto, con ganar o perder un partido mirabas a Europa o al descenso".

Valverde y el riesgo de la 'divinidad'...

"Si me hubiese ido el año pasado entrando en Champions y ganando antes una copa tenía el peligro de pensar que soy un genio, y ahora esta temporada y lo ocurrido me han hecho ver que soy mortal como todos. Hay que estar atentos" ha advertido Ernesto Valverde a futuro en el Athletic.