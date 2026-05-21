Asís Martín 21 MAY 2026 - 10:52h.

Los motivos que podrían dejar a San Mamés y Anoeta sin Mundial 2030

Será su partido 504 y el punto final en el banquillo del Athletic Club

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BilbaoSe le va a echar de menos a Ernesto Valverde también en la sala de prensa, sin necesidad de traductor, que ya veremos cómo nos va con el alemán Edin Terzic,... Pero el técnico del Athletic Club ha tenido que atender de forma circunstancial en Lezama a los informadores el jueves por mor de las finales europeas de rugby que va a acoger San Mamés, cuando el equipo vizcaíno no jugará contra el Real Madrid hasta el sábado.

"Estoy bien, no esperaba esta relevancia hoy, parece una final de Copa, es mi último partido de la temporada y queremos terminar bien aunque es difícil ir al Bernabéu intentando centrar al equipo en esos 90 minutos. Luego hay vacaciones y un Mundial, pero lo importante aunque no nos juguemos nada es intentar hacer un buen juego para ganar el partido".

"Ahora hay que descomprimir un poco, llevas toda la vida y con la intensidad que tenemos los entrenadores hay que bajar el ritmo aunque al principio lo echaré de menos, pero ya veremos, haremos otras cosas. Creo que lo podré superar".

"Según se acerca el momento del último partido es verdad que lo piensas, espero venir a saludar a Lezama y sí noto que estos son los últimos momentos y es emocionante porque la gente se va despidiendo poco a poco. Son cosas que ya me han pasado antes, pero esta vez es especial porque todos intuimos que esta vez el adiós es definitivo".

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"La final de copa es mi momento, ganarla después de 40 años, aunque me gustaría cambiar derrotas pero no volvería atrás, hay remontadas que hemos tenido, veces en las que no la hemos jugado y hemos pasado".

"Ya no hay trampa ni cartón, estás desnudo ante los éxitos y los fracasos, no reparo mucho en mi legado aunque espero que me recuerden con una sonrisa porque ha ido bien y que hayan disfrutado con partidos de mi equipo".

"Me hicieron un gran favor al ficharme por el Athletic, no soy de la cantera, siempre he estado involucrado con mis equipos y aquí es donde más me he visto reflejado y reconocido; como le leí a algún jugador en el Athletic sí somos todos un clan, es lo que hay".

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"Bajé con mi familia al campo, todo fue emocionante desde el principio hasta el final, la pena fue no meter el gol que merecimos para ganar. Me voy bien y contento, está bien despedirse así como ha sido. Siempre me ha gustado que mis jugadores se despidieran bien, me ha tocado a mi y han tenido muchos detalles de cariño hacia mi".

"Siempre hay poibilidades de entrenar y ofertas, pero ahora no viene al caso, quiero descansar"

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"Apretando hasta el último día, no hay más remedio, van a terminar de mi... Somos un equipo que necesita mucho para marcar, no podemos bajar la intensidad porque entonces nos faltan cosas para resolver un partido, necesitamos volumen y en Madrid más. Estar bien plantados porque son muy potentes en ataque y no perder de vista su área. Es un partido difícil pero hay que intentarlo".