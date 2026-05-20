Ángel Cotán 20 MAY 2026 - 10:59h.

El centrocampista ha despuntado en el Racing de Santander

Edin Terzic aguarda la decisión de Yuri Berchiche: por qué condiciona su hoja de ruta en el Athletic

Compartir







El Athletic Club da pasos hacia la planificación de la próxima temporada. La primera con Edin Terzic en el banquillo ya tiene una prioridad y no es otra que reforzar un centro del campo que Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar han tratado de sostener durante todo el curso. El mercado rojiblanco es reducido, pero precisamente en esa posición tiene a varios cachorros que están deseosos de recibir la ansiada oportunidad. Uno de los mejores colocados es Peio Canales.

El futbolista de Barrika ha sido pieza clave en los esquemas de José Alberto López en la temporada del regreso del Racing de Santander a LALIGA EA Sports. En su primera aventura completa en el fútbol profesional, Peio Canales ha encandilado a los aficionados santanderinos, pero también a los rojiblancos.

PUEDE INTERESARTE El Athletic de Terzic ya tiene armadura nueva

El centrocampista de 21 años ha sido constantemente analizado por Mikel González y su dirección deportiva. Peio Canales ha recibido el cariño del Athletic, aunque como reconoce en una entrevista concedida a Deia, intenta no pensar demasiado en su futuro. Eso sí, el todavía racinguista da un palo por su fútbol.

PUEDE INTERESARTE Ernesto Valverde, un ser de otro mundo

Peio Canales y un palo por su fútbol con el Athletic atento

El centrocampista reconoció que aún no conoce los planes del Athletic Club sobre su futuro próximo, aunque el Racing está apretando por ampliar su cesión: "No pensar mucho en el año que viene. Intento pensar en el día a día, que todavía tenemos dos semanas ilusionantes por delante y buscamos acabar líderes".

Fue entonces cuando Peio Canales sacó pecho por su labor sobre el terreno de juego dando un palo. Durante todo el curso se ha ensalzado el encomiable trabajo físico del centrocampista, pero él hace hincapié en todo lo que ha aportado con balón: "Le he dado mucho más con balón al equipo de lo que la gente habla. Y con todo eso he intentado ayudar al equipo como más he podido".