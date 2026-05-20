Las lágrimas de David López tras su fallo que condenó al Mallorca: así sufrió en el banquillo

Alberto Cercós García 20 MAY 2026 - 11:35h.

La caída del Mallorca en Levante empezó tras un error garrafal de David López en la primera parte

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Es muy difícil de entender cómo el RCD Mallorca con jugadores de la talla de Vedat Muriqi, Sergi Darder, Samu Costa o Pablo Torre vaya a descender a Segunda División. Pero es la cruda realidad. Únicamente un milagro en la última jornada, una carambola de resultados, dejaría al equipo de Martín Demichelis en Primera. Todo, tras una de las peores semanas que se recuerdan en la isla. Y es que el Mallorca tenía la complicada tarea de jugarse la permanencia lejos de Son Moix, visitando de manera consecutiva a Getafe y Levante. Dos partidos de suma importancia donde no se vio al Mallorca tan característico que había creado Demichelis. Sin alma, sin garra y sin esperanza. En ambos choques, los errores en defensa fueron determinantes; el último, el de David López en el Ciutat de Valencia.

Justo se acababa de pasar la media hora de partido y ninguno de los dos equipos había dado síntomas de ser superior o inferior al otro. Sin embargo, en una jugada muy aislada e intentando sacar el balón jugado, David López cometió uno de los errores más grotescos que un central puede cometer en Primera División. Al ver cómo Carlos Espí le presionaba, intentó enviar el esférico a Leo Román. Lo hizo, eso sí, con su pierna mala. Eso le condenó por completo. El delantero del Levante aprovechó a las mil maravillas un error garrafal de David López para poner el 1-0 y hundir aún más a un Mallorca que no supo ni reaccionar.

David López, desolado en el banquillo

Tras el paso por los vestuarios, Martín Demichelis optó por quitar a David López. El argentino explicó en rueda de prensa por qué había sustituido al central bermellón. "No lo veía emocionalmente preparado para seguir compitiendo el resto de los minutos", se justificaba el entrenador del Mallorca. Pero el mal trago de David durante toda la segunda parte, en el banquillo y viendo cómo el equipo se sentenciaba... terminó con el jugador a lágrima viva.

Las cámaras de Movistar Plus captaron al central junto con Javi Llabrés, Manu Morlanes o Zito Luvumbo. Todos tenían una cara de circunstancias, y es que la derrota del equipo bermellón deja sus opciones de permanencia al límite. David, mientras sus compañeros se resignan y muestran síntomas de frustración, llora desconsoladamente. Manos en la cabeza, más lloros delante de la afición y el intento de consuelo de sus compañeros: la peor tarde de David López.