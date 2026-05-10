El Mallorca se abona al sufrimiento y se jugará la permanencia lejos de casa: sus últimos partidos

Alberto Cercós García 10 MAY 2026 - 18:56h.

El Mallorca vuelve a complicarse la vida: ve cómo los rivales suman y los de Martín Demichelis apurarán sus opciones lejos de la isla

Arnau Tenas se viste de héroe en Son Moix y frena a Muriqi y a un Mallorca que busca asegurarse la permanencia

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El RCD Mallorca entra en la recta final de la temporada con opciones reales de mantener la categoría. Y es que el empate ante el Villarreal deja al combinado bermellón en una situación incómoda, pero todavía controlada en la lucha por la permanencia: a fin de cuentas, siguen dependiendo de sí mismos. El Mallorca ha alcanzado los 39 puntos y mantiene cierto colchón sobre el descenso (dos puntos), aunque las sensaciones en este tramo final invitan a la prudencia. La igualdad en la zona baja y la dificultad del calendario obligan al equipo de Martín Demichelis a seguir sumando cuanto antes para evitar complicaciones. El margen sigue siendo corto y cualquier resultado adverso puede alterar de forma drástica la clasificación.

La situación clasificatoria obliga al Mallorca a mirar constantemente hacia abajo y a los resultados de los rivales directos. Aunque mantiene una pequeña ventaja respecto al descenso, la igualdad en la zona baja convierte cada jornada en una auténtica final. El empate ante el Villarreal dejó claro que el margen de error es mínimo y que cualquier tropiezo puede meter de lleno al equipo en problemas. La tensión aumenta porque varios rivales directos también están sumando en este tramo decisivo del campeonato, provocando que incluso equipos de media tabla todavía no tengan asegurada la salvación como Osasuna, Athletic o Rayo Vallecano.

Las últimas tres finales del Mallorca de Martín Demichelis

El calendario no da tregua al conjunto balear. Los dos próximos compromisos serán lejos de Son Moix, precisamente donde el Mallorca más ha sufrido durante buena parte de la temporada. Primero visitará al Getafe en un duelo cargado de tensión y posteriormente viajará a Valencia para enfrentarse al Levante, otro rival implicado en la lucha por evitar el descenso. Ese encuentro puede resultar determinante, ya que el Levante se encuentra muy cerca en la clasificación y un triunfo granota reduciría todavía más la distancia entre ambos equipos. La última jornada será en casa frente al Oviedo, aunque el objetivo bermellón pasa por llegar a ese encuentro con la permanencia prácticamente encarrilada.

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Uno de los aspectos que más preocupan en Son Moix es el rendimiento fuera de casa. El Mallorca ha mostrado una versión mucho más fiable como local, pero ahora está obligado a competir lejos de la isla en el momento más delicado del curso. La reciente victoria en Girona demostró que el equipo puede responder bajo presión, aunque necesita repetir ese nivel competitivo en Getafe y Valencia para evitar un final agónico. Con Vedat Muriqi liderando al equipo y Demichelis apelando a la responsabilidad colectiva, el Mallorca afronta tres jornadas donde cada punto y cada detalle puede valer una permanencia.