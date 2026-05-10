Andrea Esteban 10 MAY 2026 - 16:00h.

Empate en Son Moix que no saca al Mallorca del peligro

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El RCD Mallorca acabó dejando la sensación de que pudo llevarse algo más ante el Villarreal CF. El conjunto bermellón arrancó algo dubitativo y lo pagó con el penalti convertido por Ayoze Pérez, pero fue creciendo con el paso de los minutos. El empate llegó tras insistencia de Muriqi y errores del rival, y a partir de ahí el Mallorca se sintió más cómodo, generó ocasiones claras e incluso rozó la remontada en varias acciones. Sin embargo, la falta de acierto y alguna imprecisión en el último pase le impidieron culminar la reacción.

En ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Mallorca ante el Villarreal.

Las notas de los jugadores del Mallorca ante el Villarreal

Leo Román (6): No pudo hacer nada en el penalti, pero sostuvo al equipo en momentos de presión con intervenciones seguras y sin complicarse.

Mateu Jaume (4): Quedó señalado por la mano del penalti que abrió el marcador. Después trató de reponerse, pero sufrió en defensa durante todo el encuentro.

Valjent (8): Fue el gran sostén defensivo del Mallorca. Salvó dos contras clarísimas y sostuvo al equipo cuando más sufría.

Mascarell (6): Trabajo constante en la medular, tapando líneas de pase y ayudando a frenar las transiciones del Villarreal.

Mojica (7): Profundo y muy activo hasta su lesión. Firmó una asistencia de mucho nivel y además evitó un gol bajo palos.

Samú Costa (6): Mucho recorrido y presencia en campo rival. Rozó el gol y dio energía al equipo en el centro del campo.

Morlanes (5): Correcto en la circulación, sin grandes errores, aunque sin demasiada incidencia ofensiva.

Sergi Darder (7): Ordenó el juego del Mallorca en muchos momentos, conectando bien con Torre y dando criterio en ataque.

Pablo Torre (8): El más creativo del equipo. Generó peligro constante con disparos y centros, siendo el motor ofensivo en el mejor tramo bermellón.

Luvumbo (7): Incisivo y eléctrico, desbordó varias veces y provocó córners. Siempre fue una amenaza en el uno contra uno.

Muriqi (8): Decisivo una vez más. Marcó el empate, rozó otro gol y fue el referente ofensivo constante del Mallorca.

Los suplentes de Demichelis

Lato (5): Entró por la lesión de Mojica y cumplió sin errores graves, aunque con menos protagonismo ofensivo.

Miguel Calatayud (6): El debutante entró firme al lateral derecho en el tramo final, sin errores y cerrando bien su banda en un momento de empuje del Villarreal.

Virgili (5): Participación discreta, ayudó en la presión pero sin demasiado peso en el juego.

David López (5): Aportó energía en el centro del campo en los minutos finales, aunque sin incidencia clara en ataque.