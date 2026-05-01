Mojica señala el buen momento de Samu Costa: “Tiene que ir a la Selección”

Andrea Esteban 01 MAY 2026 - 23:45h.

El equipo balear refuerza su confianza en el tramo final

El uno por uno y notas del Mallorca contra el Girona en Montilivi con varios suspensos

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El Mallorca no solo se llevó tres puntos de oro en Montilivi, también dejó una imagen que resume el momento del equipo. Samu Costa, autor del gol, acabó emocionado ante los micrófonos mientras Mojica irrumpía para abrazarle y soltar una frase que lo dice todo: “está loco, tiene que ir a la selección de sí o sí”.

Samu Costa lidera y su vestuario lo confirma

El centrocampista portugués fue el gran protagonista sobre el césped y también fuera de él. Su gol decidió el partido, pero sus palabras tras el encuentro dejaron claro el sentir del vestuario: “Estoy muy feliz, creo que el equipo lo merece… esto es mi familia”.

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En pleno directo, Mojica apareció para abrazarle y reivindicar su nivel: “Está loco, tiene que ir a la selección sí o sí”. Un gesto espontáneo que evidencia el peso que ha ganado Samu Costa dentro del grupo y el momento de confianza que atraviesa.

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Un triunfo que vale más que tres puntos

Más allá de lo emocional, la victoria tiene impacto directo en la clasificación. El Mallorca da un paso clave en la pelea por la permanencia y mete presión a sus rivales directos.

El Girona, por su parte, ve frenada una oportunidad de oro para alejarse de la zona baja tras un partido en el que mereció más, pero se topó con un Leo Román decisivo.

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Samu Costa lo resumió con claridad: “Es un gran paso, pero hay que seguir”. Y eso es exactamente lo que necesita un Mallorca que, ahora sí, cree en la salvación.