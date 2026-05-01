Saray Calzada 01 MAY 2026 - 22:55h.

Samu Costa marcó de cabeza antes del descanso

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Los de Demichelis venían de una semana complicada por un virus estomacal. Eso le llevo al entrenador a hacer algunos cambios. Los dos equipos salieron en Montilivi con mucho respeto y siendo consciente de todo lo que se jugaban. El Mallorca intentaba incomodar al Girona con su presión alta, pero cuando era desactivada sufrían en defensa con transiciones rápidas. La falta de puntería y los errores en ataque hacían que apenas generaran peligro en la portería de Gazzaniga. No estaba incómodo el equipo bermellón, pero tampoco daba sensación de peligro.

No fue hasta una ocasión de Muriqi en el minuto 30 cuando empezaron a mejorar y con ello llegó el tanto en el minuto 43 de Samu Costa. Tras el descanso, el Girona mejoró y al Mallorca le tocó apretar los dientes. Pasó el arreón y estuvieron cómodos sobre el campo. Solo en los minutos finales hubo algo de picante, pero ya no se movió el marcador (0-1).

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Las notas de los titulares del Mallorca

Leo Román (7): un seguro con sus paradas. Sacó un buen mano a mano a Echeverri.

Pablo Maffeo (5): volvió a demostrar que sus carencias están a la hora de defender y le ganaron varias veces la espalda.

Martin Valjent (6): el que mantuvo la defensa firme y capitaneando a sus compañeros para que no se hundieran en el área.

Omar Mascarell (4): se notaba en alguna acción que el jugador no estaba en su posición natural, aunque ya en otros partidos también había sido central.

Johan Mojica (6): hizo el centro clave para el primer gol del Mallorca.

Morlanes (4): muy desaparecido en el juego del equipo.

Sergi Darder (5): muy intermitente en el centro del campo y aplicado en las tareas defensivas.

Pablo Torre (8): su claridad con el balón hacía que pasaran cosas cuando él la tenía, pero tuvo una pérdida que a punto estuvo de costarle caro a su equipo. Fue de los pocos errores que cometió durante el partido porque todo lo que tocaba lo mejoraba.

Samú Costa (8): estoy muy activo con la pelota y apareció en el momento indicado. Un centro de Mojica lo remató llegando desde atrás y sorprendiendo.

Kalumba (4): era la sorpresa en el once de Demichelis y le costó entrar en el partido. Sus aportaciones no fueron muy provechosas para el equipo. Terminó el primer tiempo con molestias y fue sustituido al descanso.

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Vedat Muriqi (5): muy errático el delantero en los primeros minutos. Su primera ocasión clara llegó en el minuto 30 con un disparo en el área que Reis sacó en la línea de gol.

Los suplentes de Martín Demichelis

Jan Virgili (5): a pesar de que no llegaba en las mejores condiciones, el jugador hizo muestra de su electricidad y velocidad en el campo, pero en el minuto 71 se tuvo que marchar por esos problemas estomacales que le llevó a irse corriendo al vestuario nada más ser sustituido.

Luvumbo (4): lo intentó al espacio con alguna carrera, pero sin acierto.

Antonio Sánchez (s.c):

Llabrés (s.c):

David López (5): tuvo varias acciones defensivas buenas que evitaron el peligro del Girona.