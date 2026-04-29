Los cinco equipos más perjudicados por errores reconocidos por el CTA

Celia Pérez 29 ABR 2026 - 08:12h.

El Rayo Vallecano encabeza la lista con seis

El presidente del CTA confirma el error en Vallecas y anuncia una posible 'nevera' para Pulido Santana

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El último programa de Tiempo de Revisión lanzado por el CTA, donde el Comité de Asesores de la RFEF analiza algunas de las jugadas más polémicas de la jornada con el fin de señalar si las decisiones arbitrales estuvieron o no bien juzgadas, vuelve a admitir algunos de los fallos de los colegiados españoles. Dos de ellos, en el Rayo Vallecano-Real Sociedad, dejando al cuadro franjirrojo como uno de los damnificados por dichos errores este inicio de temporada.

En una campaña, donde el CTA ha querido mostrar la trasparencia y salvaguardar la imagen de los colegiados, el cuadro que dirige Íñigo Pérez encabeza la lista d e los equipos más perjudicados por errores reconocidos del comité. Tal y como cuenta Isaac Fouto en su cuenta de X, el Rayo Vallecano, hasta la fecha, a sufrido seis errores reconocidos por el CTA en sus programas de Tiempo de Revisión.

Tras el conjunto madrileño, le sigue el Espanyol de Manolo González con tres fallos, y a continuación, tres equipos con dos errores reconocidos para cada uno, el Celta, el Mallorca y el Valencia.

De hecho, la polémica arbitral es casi una realidad en cada partido del Rayo Vallecano. El cuadro franjirrojo lleva toda la temporada mostrando su malestar por determinas decisiones arbitrales, explotando tras este último encuentro frente a la Real Sociedad y pidiendo ayuda para mejorar el arbitraje, tal y como expresó su entrenador.

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"No voy a si es penalti o no es penalti, si tiene que ir al VAR y es nuestro área, no voy a entrar ahí. Creo que lo que tenemos que mirar es en la ayuda al arbitraje, en la ayuda a una persona que, ya lo he dicho una vez, entra en un estadio y no hay absolutamente nadie, a no ser que esté su familia, que quiera que le vaya bien. Todo el mundo le increpa, todo el mundo pide, para los rojos o para los azules. Y eso es una dificultad que es intrínseca al juego porque es así. Me pasa a mí: arbitro los entrenamientos y todos se enfadan conmigo. Entonces, ahí dices: pues es muy difícil arbitrar. Pero yo creo que el protocolo debe ser mejorado, y no solo el del VAR, digo en general. ¿Para qué? Para que se juegue mucho, el árbitro esté poco expuesto y cada vez sea más justo y que no se enerve la gente, le podamos ayudar, etcétera", señaló el técnico del cuadro madrileño cansado de las polémicas arbitrales que sufre su equipo esta campaña