Jorge Morán 28 ABR 2026 - 10:13h.

El colegiado del VAR condicionó las decisiones de Guzmán Mansilla

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La indignación y la crispación sigue muy presente en Vallecas. Lo ocurrido en el Rayo Vallecano vs Real Sociedad es una de las mayores vergüenzas del arbitraje español esta temporada y deja muy tocado al Comité Técnico Arbitral. No sólo por las decisiones de Guzmán Mansilla en el terreno de juego, sino por los avisos del VAR, con un Pulido Santana que puede tener consecuencias.

Una tarde en la que incluso Iñigo Pérez habló de los árbitros, dejando una reflexión sobre el tiempo de revisión que tardan los árbitros en algunas jugadas. "Haciendo un análisis de todas las situaciones de VAR que se dilatan X tiempo, se produce una atmósfera hostil para el arbitraje, para el árbitro en sí. Lo único que se ve perjudicado es el fútbol", dijo el técnico del Rayo Vallecano, exponiendo una idea en la que se delimitaría este periodo.

"Estoy de acuerdo con Íñigo Pérez. Si estamos más de cinco minutos viendo una jugada en el VAR no se trata de un error claro y evidente. Reconozco que en ese caso hubo un error", aseguró Fran Soto, presidente del CTA, en Radio Estadio Noche.

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El error de Pulido Santana en Vallecas

Unas jugadas que generaron una gran polémica incluso en la grada, en dónde Martín Presa discutió con un directivo de la Real Sociedad e incluso se marchó del palco. También se marchó Fran Soto, presidente del CTA. "Ayer me fui del palco de Vallecas porque vi que los ánimos estaban caldeados y había más que perder que ganar estando allí...en el palco nadie me dijo nada y con Martín Presa tengo una relación excelente", aseguró.

Un Fran Soto que no quiso entrar en analizar las jugadas polémicas en Vallecas, pero sí opinó sobre lo que él interpretó. "No voy a meterme en jugadas, pero estaba ahí y creo que reconozco que hubo un error. Se lo dirá la Comisión Técnica, como responsable del VAR y como es un aspecto técnico prefiero que lo traten los árbitros", apuntó.

Un 'error' que puede condicionar el futuro próximo de Pulido Santana, quién podría tener 'neverazo'. "Es posible que haya descanso, pero también es tema de la comisión", explica, aunque no deja claro si habrá descanso una o dos jornadas para el colegiado.