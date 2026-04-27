"Es todo lo contrario a la coherencia, a la unificación de criterios", admite el excolegiado

Polémica en el Rayo con las entradas de Conference y lío en Vallecas: "No tenéis vergüenza"

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Lo sucedido en Vallecas sigue dando de qué hablar. El Rayo Vallecano acabó indignado con el arbitraje sufrido en el partido ante la Real Sociedad, marcado por un polémico penalti que supuso el 1-3 para los donostiarras y señalado a través del VAR cuando los madrileños acababan de anotar el 2-2. Pero no acabó ahí, pues los de Iñigo Pérez también pidieron una pena máxima en los primeros minutos y otra en la última jugada.

La última fue la de Álex Remiro sobre Ilias Akhomach. El meta salió en falso y el balón se perdía sobre la línea de fondo cuando arrolló a Ilias, incluso golpeándole con el brazo en la cara. Una acción residual que, irremediablemente, recordó a la sucedida sólo una semana antes en la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid.

En aquel momento, Juan Musso derribó a Gonçalo Guedes después de que el luso tocara el esférico y el colegiado sí que señaló penalti. Pero en Vallecas no. Y esa diferencia de criterio es algo que indigna a los aficionados vallecanos, colchoneros y emblemas del arbitraje como Antonio Mateu Lahoz.

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Mateu Lahoz compara las dos acciones

Este lunes, en El Día Después, el excolegiado ha analizado esa acción. "Se parece bastante a lo que pasó en la final de Copa", admitía Carlos Martínez, presentador del programa, antes de dar paso a Mateu.

"Venimos de la semana pasada, cuando Juan Musso arrolló a Guedes en su salida. En aquella, Guedes jugó el balón. Aquí sí es verdad que está en disputa, pero Ilias ve un tren venir y se amedrenta. Viniendo de lo que veníamos, también podía haber sido analizada", admitió Mateu Lahoz.

El colegiado, además, lanza un llamamiento al estamento arbitral: "Por favor, debe haber un análisis muy profundo. Es todo lo contrario a la coherencia, a la unificación de criterios y sobre todo una sinergia de un equipo en el verde y un equipo en el VAR. Por favor".