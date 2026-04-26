Pablo Sánchez 26 ABR 2026 - 16:10h.

Pasillo y aplausos para el campeón de Copa: el homenaje del Rayo a la Real Sociedad en Vallecas

Partido muy entretenido en Vallecas.

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Rayo Vallecano y Real Sociedad igualaron a tres en un partido de infarto. Oyarzabal adelantó a los de Matarazzo en el primero tiempo y acto seguido igualó Camello. Ya en el segundo tiempo, Oskarsson y de nuevo Oyarzabal encarrilaron lo que parecía una victoria casi segura. En la recta final Lejeune metió a los suyos en el partido y en el descuento Alemao igualó para desatar la locura en Vallecas.