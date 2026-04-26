Competicion:
Empate épico del Rayo ante una Real Sociedad que pierde comba por Europa en un duelo cargado de polémica
Pasillo y aplausos para el campeón de Copa: el homenaje del Rayo a la Real Sociedad en Vallecas
Partido muy entretenido en Vallecas.
Rayo Vallecano y Real Sociedad igualaron a tres en un partido de infarto. Oyarzabal adelantó a los de Matarazzo en el primero tiempo y acto seguido igualó Camello. Ya en el segundo tiempo, Oskarsson y de nuevo Oyarzabal encarrilaron lo que parecía una victoria casi segura. En la recta final Lejeune metió a los suyos en el partido y en el descuento Alemao igualó para desatar la locura en Vallecas.
En elaboración