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Empate épico del Rayo ante una Real Sociedad que pierde comba por Europa en un duelo cargado de polémica

Lance del Rayo - Real Sociedad en Vallecas.
Lance del Rayo - Real Sociedad en Vallecas.. LALIGA
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Rayo Vallecano y Real Sociedad igualaron a tres en un partido de infarto. Oyarzabal adelantó a los de Matarazzo en el primero tiempo y acto seguido igualó Camello. Ya en el segundo tiempo, Oskarsson y de nuevo Oyarzabal encarrilaron lo que parecía una victoria casi segura. En la recta final Lejeune metió a los suyos en el partido y en el descuento Alemao igualó para desatar la locura en Vallecas.

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