Pablo Sánchez 26 ABR 2026 - 14:15h.

Sergio Gómez desvela el factor clave de Matarazzo en la transformación de la Real Sociedad: "Mucha confianza"

Segundo partido de los txuri urdin tras conquistar el título

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Rayo Vallecano y Real Sociedad afrontan en Vallecas un partido vital por sus respectivos objetivos. Un duelo clásico en LALIGA EA SPORTS que arrancó con la caballerosidad que caracteriza al conjunto madrileño. Los de Iñigo Pérez recibieron a los txuri urdin entre aplausos y con un pasillo para homenajearlos tras conquistar el título de Copa del Rey el pasado sábado en Sevilla frente al Atlético de Madrid.

Mientras la hinchada local animaba a los suyos a la salida al terreno de juego, los jugadores se posicionaban justo al lado del pasillo a la espera de la salida de los de Matarazzo. Al salir, caras alegres de los txuri urdin y aplausos de los vallecanos.

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