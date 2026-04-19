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De la locura de los aficionados de la Real Sociedad a las lágrimas de los hinchas del Atleti: así se vivió el penalti de Pablo Marín
El gol de Pablo Marín provocó un sinfín de emociones en uno y otro lado
Unai Marrero baja de la nube al Atlético y eleva a los cielos a la Real Sociedad
La Real Sociedad es el nuevo campeón de la Copa del Rey tras eliminar al Atlético de Madrid en los penaltis. Con Unai Marrero como gran protagonista, el conjunto vasco se llevó el ansiado trofeo de La Cartuja. Así vivieron los aficionados txuri-urdin y los hinchas rojiblancos el penalti que transformó Pablo Marín desde los once metros.