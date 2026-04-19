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De la locura de los aficionados de la Real Sociedad a las lágrimas de los hinchas del Atleti: así se vivió el penalti de Pablo Marín

De la locura de los aficionados de la Real Sociedad a las lágrimas de los hinchas del Atleti: así se vivió el penalti de Pablo Marín
Aficionados de la Real Sociedad y el Atlético en Sevilla. eldesmarque.com
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La Real Sociedad es el nuevo campeón de la Copa del Rey tras eliminar al Atlético de Madrid en los penaltis. Con Unai Marrero como gran protagonista, el conjunto vasco se llevó el ansiado trofeo de La Cartuja. Así vivieron los aficionados txuri-urdin y los hinchas rojiblancos el penalti que transformó Pablo Marín desde los once metros.

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