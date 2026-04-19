Joaquín Anduro 19 ABR 2026 - 00:29h.

Unai Marrero detuvo dos penaltis en la tanda para el título de la Real Sociedad

Ander Barrenetxea aprovecha las dudas del Atlético de Madrid y marca el gol más rápido en una final de Copa del Rey

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La Real Sociedad ha completado una noche para la historia al vencer al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis tras el 2-2 en los 120 minutos con Unai Marrero como el héroe inesperado en La Cartuja. El meta fue titular finalmente ante las dudas con la posible presencia de Álex Remiro y se reivindicó ya durante el encuentro y, sobre todo, con dos paradones en la tanda para lograr el cuarto título copero en la historia donostiarra.

El arquero donostiarra fue el titular durante toda la Copa del Rey salvo la vuelta ante el Athletic que se perdió por lesión. Por ello, Pellegrino Matarazzo le confirmó en Sevilla también de inicio y completó una actuación que le hace pasar a la historia del club.

Poco pudo hacer en los goles de Lookman y Julián Álvarez, muy lejos de donde pudiera llegar, pero sí estuvo acertado en los numerosos balones aéreos colgados al área. La gran acción a tiempo corrido llegó cuando salvó un mano a mano de Johnny Cardoso que sirvió para mantener viva a la Real Sociedad y llevar el choque a la prórroga.

De ahí a la tanda de penaltis, donde le dio tranquilidad a su equipo con las paradas a dos goleadores como Alexander Sorloth y Julián Álvarez en los dos primeros lanzamientos del Atlético de Madrid. De ahí al gol de Pablo Marín que certificaba el trofeo y que le encumbra en la noche sevillana.

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La emoción de Unai Marrero, que no se lo creía

Tras el partido, el meta habló para RTVE y demostró la confianza que tenía él y todos los que estaban alrededor: "Sabía que, si llegaba el momento de los penaltis, confiaba mucho en mí. El equipo también creía en mí, toda la afición también... Estoy muy feliz, no me lo creo todavía".

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A Unai Marrero se le veía visiblemente emocionado y sin creerse aún lo que había conseguido: "No soy consciente de lo que significa esto. Sí que es verdad que esto no se puede explicar. Toda la gente de Gipuzkoa que ha sufrido muchos años, ahora estamos viviendo momentos bonitos. Hay que disfrutar de estos momentos. Soñar, creer y, a veces, el chico que soñaba de pequeño, pues ha logrado un sueño".

Por último, el arquero tuvo un detalle con la afición txuri urdin ante una celebración histórica: "Que disfruten, que sean como son. Son un afición increíble, respetuosa, se portan muy bien con la gente de casa... Yo, no sé, como la Real creo que no hay otro equipo".