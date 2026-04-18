Joaquín Anduro 18 ABR 2026 - 23:55h.

Así jugaron los hombres de Pellegrino Matarazzo

La explicación de Mateu Lahoz al penalti de Musso sobre Guedes en la final de Copa: "Es complicado de decidir"

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¡La Real Sociedad es campeona de la Copa del Rey tras vencer al Atlético de Madrid en los penaltis! Partido para la historia del equipo txuri-urdin, que se puso por delante a los 14 segundos con un gol de Barrenetxea y, de nuevo, antes del descanso con un penalti de Oyarzabal. A partir de ahí tocó sufrir hasta terminar llegando a la tanda de penaltis con Unai Marrero como héroe al parar dos penaltis y Pablo Marín transformando el penalti decisivo.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto txuri urdin en la final de Copa del Rey.

Unai Marrero [10]: Finalmente, fue el donostiarra el que se impuso a Remiro en la pelea por la titularidad y cumplió con una buen actuación, muy seguro sobre todo en los centros por arriba, aunque no pudo hacer nada en los goles. Paradón clave a Cardoso en el descuento para forzar la prórroga pese a que Alberola dio córner. En la tanda, fue el héroe deteniendo los lanzamientos de Sorloth y Julián Álvarez.

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Jon Mikel Aramburu [8]: El Atlético se volcó con Lookman, dándole trabajo extra al internacional con la Vinotinto. Le costó sostener al futbolista nigeriano pero logró reponerse en la segunda mitad, también con mucha presencia en balones aéreos. Terminó fundidísimo tras un enorme despliegue.

Jon Martín [10]: Muy activo desde el inicio saliendo incluso de posición. Se rehízo para impedir un mano a mano de Julián Álvarez sin necesidad de falta y, en general, maniató al futbolista argentino, que ya le cogió lejos en el 2-2. También se las vio con Sorloth saliendo indemne del duelo. Exhibición.

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Duje Caleta-Car [8]: Se lo puso demasiado fácil a Lookman en el 1-1 al no encimarle y dejar que el nigeriano armase el tiro. Mejoró considerablemente con el equipo encerrado atrás ganándole a Sorloth en los duelos y sin dejar huecos.

Sergio Gómez [8]: El Atlético no buscó su banda en toda la primera parte y estuvo muy cómodo participando en la salida de balón. Terminó formando como carrilero desde la entrada de Aihen Muñoz para terminar de cerrar el triunfo.

Beñat Turrientes [8]: Incansable labor del centrocampista corriendo por todo el campo siempre en la presión para impedir que el Atlético de Madrid pudiera llevar la pelota a las cercanías del área de Marrero con comodidad.

Carlos Soler [8]: Fundamental para la Real en la salida de balón y en las acciones de balón parado, como el envío a Guedes que provocó el derribo de Musso y el penalti del 1-2. Aguantó el partido completo, aportando siempre criterio, hasta transformar el primer penalti de la tanda.

Ander Barrenetxea [8]: Sólo 14 segundos tardó el donostiarra en imponerse magistralmente de cabeza para marcar el primer gol de la noche en La Cartuja. Con mucha profundidad por banda derecha y con un despliegue imponente para ayudar en defensa con el marcador a favor.

Gonçalo Guedes [9]: Nada más arrancar, gran centro del portugués al corazón del área que significó la asistencia en el gol de Barrenetxea. Desde ahí se multiplicó en labores ofensivas como el principal protagonista del ataque txuri urdin, buscando a Musso con sus disparos y forzando el penalti del segundo.

Luka Sucic [7]: Siempre generoso en la presión aunque tuvo menos participación de la esperada con la pelota en los pies. En la prórroga, dispuso de dos ocasiones con sendos disparos a los que les faltó potencia pero no falló desde los 11 metros en la tanda.

Mikel Oyarzabal [8]: Como hace cinco años, el capitán transformó un penalti en La Cartuja para poner a la Real Sociedad por delante. Estuvo presente por todo el campo, ya fuera en una batalla interminable con Le Normand o incluso robando en área propia.

Sustituciones de Pellegrino Matarazzo en el Atlético-Real Sociedad

Jon Gorrotxategi [8]: Apenas había jugado 45 minutos en el último mes y medio y no acusó la inactividad entrando con el rol que su equipo necesitaba dando más consistencia al centro del campo cuando el Atlético más apretaba.

Pablo Marín [8]: Suyo fue el gol en el quinto penalti que le dio la Copa del Rey a la Real Sociedad. Ya es historia. De nuevo, el canterano supuso un soplo de aire fresco para su equipo cuando el cansancio comenzaba a hacer mella. En ataque, le costó aparecer al tener que estar pendiente de la defensa.

Aihen Muñoz [8]: A pesar de dejar algún hueco innecesario, el lateral consiguió mantener el nivel defensivo de sus compañeros con su esfuerzo y, además, batió a Musso con el cuarto penalti de la Real.

Orri Óskarsson [3]: Ayudó a que la Real se desperezara en el tramo final y la prórroga pero desperdició dos ocasiones claras con una carrera que le ganó Llorente y un disparo casi a puerta vacía que le sacó Musso. Para colmo, falló su penalti en la tanda.

Take Kubo [5]: El japonés no fue capaz de superar la defensa del Atlético de Madrid a pesar de estar más fresco que sus rivales, aunque supuso un soplo de aire fresco con el balón en los pies.

Aritz Elustondo [-]: El defensa entró ante los problemas físicos de Aramburu ya en la prórroga.