La explicación de Mateu Lahoz al penalti de Musso sobre Guedes en la final de Copa: "Es complicado de decidir"

Andrea Esteban 18 ABR 2026 - 22:10h.

Debate sobre si el golpe es en la cara o en el hombro

Ander Barrenetxea aprovecha las dudas del Atlético de Madrid y marca el gol más rápido en una final de Copa del Rey

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La final de Copa del Rey entre Real Sociedad y Atlético de Madrid ha dejado una de esas acciones que da para debate: el penalti señalado sobre Gonçalo Guedes tras una salida de Juan Musso. Una jugada clave que terminó transformando Mikel Oyarzabal y que ahora ha sido analizada por Mateu Lahoz.

Una acción límite que decide el árbitro en directo

La jugada se produjo en el tramo final de la primera parte, cuando Guedes acudió a rematar un centro y Musso llegó tarde en su salida, impactando con el jugador rival. El colegiado no dudó y señaló penalti, además de mostrar tarjeta amarilla al portero.

Desde el punto de vista arbitral, Mateu Lahoz explicó la dificultad de la acción: “Dentro de la naturaleza del fútbol, si no hay una acción muy determinante, es complicado de decidir”.

Para el exárbitro, todo depende de la interpretación del contacto y de cómo lo perciba el colegiado en directo.

¿Cara u hombro?, la clave de la decisión

El análisis de Lahoz pone el foco en el punto de impacto: “El árbitro ha visto que el balón lo jugaba claramente Guedes y que el impacto era en la cara”.

Sin embargo, también deja abierta otra interpretación: “Para mí este tipo de jugadas… es más en el hombro. Yo creo que se le golpea en el hombro”.

Ahí reside la polémica. Si el contacto se produce en la cara, la decisión de señalar penalti cobra más fuerza; si es en el hombro, la acción podría considerarse menos punible.

En cualquier caso, la decisión ya estaba tomada y tuvo consecuencias inmediatas: Oyarzabal no falló desde los once metros, engañó a Musso y adelantó de nuevo a la Real justo antes del descanso.