Chema Borrero Joaquín Anduro 18 ABR 2026 - 17:02h.

Griezmann y Oyarzabal aparecen como referencias en La Cartuja

Griezmann destaca a un futbolista de la Real Sociedad y recuerda su pasado en Donosti: "Les debo muchísimo"

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La gran final de la Copa del Rey 2026 enfrenta este sábado en La Cartuja al Atlético de Madrid y la Real Sociedad con dos futbolistas como Antoine Griezmann y Mikel Oyarzabal erigidos en líderes y referentes. El francés, ante su exequipo y con su penúltima oportunidad de conseguir un título, se mide al delantero español, que buscará repetir ahora con público su tanto al Athletic en la final de 2021. El equipo de Movistar+ desplazado a Sevilla para el evento no ha escatimado en elogios hacia dos de las principales estrellas del siglo XXI en el fútbol español.

Carlos Martínez, Julio Maldonado 'Maldini', Álvaro Benito, Mónica Marchante y Ricardo Sierra han dado su valoración sobre ambos futbolistas, tal y como puedes ver en el vídeo de la parte superior de la noticia. Desde las habilidades de uno y otro en un encuentro muy especial para ambos hasta el adiós de Antoine, la importancia de Mikel en la Selección Española o la duda sobre quién será entrevistado esta noche como el campeón copero.

Del cierre de círculo de Antoine Griezmann a la reválida de Mikel Oyarzabal

Lo que está claro con Antoine Griezmann y Mikel Oyarzabal es que el encuentro de este sábado en La Cartuja será muy especial para dos futbolistas instalados ya en el olimpo de leyendas de Atlético de Madrid y Real Sociedad, respectivamente. Gane quien gane, podrá escribir una página más en la historia de los clubes que les tienen como dos de sus principales referencias.

En el caso del galo, a la espera de saber qué pasa en Champions con el Atlético en semifinales, la Copa del Rey 2026 podría significar su último título como colchonero antes de marcharse este verano al Orlando City. Por parte del vasco, buscará darle una alegría a su afición después de haber sido el héroe en la final de la edición de 2020 disputada un año después aunque sin público debido a la pandemia de COVID-19.