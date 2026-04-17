Joaquín Anduro 17 ABR 2026 - 17:59h.

Griezmann se muestra optimista para la final de Copa

Simeone, la presencia de Pablo Barrios en la final de Copa y el mensaje a la afición del Atlético: "Gracias, gracias y gracias"

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El Atlético de Madrid buscará este sábado ante la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey lograr este título 13 años después y Antoine Griezmann querrá hacer lo propio por primera vez como colchonero. El delantero francés ha confirmado cómo llega al vestuario a un partido de esta trascendencia y ha recordado con cariño a su exequipo antes de enfrentarse a ellos, además de señalar a un futbolista clave.

Antoine Griezmann, sobre la final de Copa del Rey

Sentimiento ante la final de Copa: "Mucha ilusión y muchas ganas. Es alegría, estoy muy feliz de poder jugar una final. Creo que me siento preparado para afrontar un partido difícil y en el que habrá que darlo todo en el campo".

Cansancio y diferencia de horas de descanso: "Al final creo que, con el hecho de haber pasado a semis, se te olvidan todos los esfuerzos que has hecho, el cansancio... noto a la gente con mucha confianza, alegría y ganas de llegar aquí a entrenar y mañana competir".

Posible última final con el Atlético: "No pienso si va a ser la última o no, sólo que es un partido muy importante, una final que muy pocos jugadores lo pueden jugar. Entonces, una inmensa alegría, un orgullo y solo tengo ganas de estar mañana y poder dar el nivel que todos esperamos".

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Qué partido y qué Real espera: "Desde que llegó el nuevo entrenador cambiaron bastante: juego rápido, muchos pases por dentro.. me está gustando mucho el año de Guedes, que ya le había visto en el Valencia y se le ve disfrutando. Es una pieza clave para ellos. Yo espero de los míos, de ser un equipo bien organizado, tácticamente bien defendiendo y bien atacando y hacer un partido difícil para la Real".

Mensaje a la afición: "Ya es darles las gracias por todo el año que nos han dado y nos están dando. Es siempre un empuje en los momentos difíciles. Lo vimos el martes cuando el Barça nos apretaba y ellos estaban detrás empujando. Mañana es un partido bonito para cualquier aficionado al fútbol, habrá un ambiente increíble y ojalá podamos darles la victoria".

Poco tiempo de saborear estos últimos partidos: "Sí, creo que me doy cuenta cuando estoy en el campo jugando y disfrutando de cada entrada de un compañero mío, un pase, una acción, una canción de los aficionados, un mensaje del Cholo desde la banda.. lo estoy cogiendo mucho, lo disfruto mucho y al final cualquier jugador quiere jugar partidos y no entrenar y es lo mejor para nosotros".

Inspiración del grupo y confianza: "Lo dije el otro día en sala de prensa, que veía al grupo enchufado y tranquilo, están alegres los que juegan y los que no juegan tanto. Ni una queja ni un ego más fuerte que otro. Estamos todos enfocados en hacer un gran final de temporada y seguramente mañana estaremos todos a full par hacer un gran partido y regalarnos la Copa, que este vestuario se lo merece".

Real Sociedad enfrente, el aspecto emocional para Griezmann: "Sí, la verdad es que te voy a ser sincero. No lo estoy pensando mucho porque si no me pongo muy emocional y quiero llegar fresco al partid, pero les debo muchísimo. Ellos me abrieron las puertas, que en Francia no lo hicieron. Les debo muchísimo y, seguramente, va a ser un partido especial pero no pienso mucho en ello, sólo en jugarlo y hacer lo mejor para ayudar al equipo".