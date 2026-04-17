Basilio García Sevilla, 17 ABR 2026 - 12:33h.

Los aficionados béticos estallan ante las publicaciones del club colchonero en X

Ramón Alarcón, el once de Simeone y el Elche en lontananza: "Ojalá lleguemos sin jugarnos los puntos"

Compartir







La eliminación del Real Betis Balompié a manos del Sporting de Braga en los cuartos de final de la UEFA Europa League va a colear durante bastante tiempo. Los verdiblancos eran favoritos, lo tenían todo a favor e incluso se pusieron con dos goles de ventaja a la media hora, pero los portugueses le dieron la vuelta al partido y las ilusiones pasaron a ser rojiblancas. Los colores del Braga.

Sin embargo, en las redes sociales se ha dado una circunstancia de lo más curiosa. No solo con el conjunto luso, que celebró su pase a semifinales con un “Sevilla es rojiblanca” con mucha guasa, sino con las del Atlético de Madrid.

PUEDE INTERESARTE Qué ha hecho el beticismo para merecer esto

El club colchonero, que el martes cerró su pase a las semifinales de la UEFA Champions League y este sábado juega la final de la Copa del Rey, precisamente en el Estadio de La Cartuja, deseó las buenas noches a sus seguidores en X con dos corazones, uno rojo y otro blanco. Habían pasado apenas 20 minutos desde el pitido final en La Cartuja.

En la mañana de este viernes, cuando ya muchos hinchas colchoneros emprenden el camino hacia Sevilla, ha repetido dando los buenos días con los mismos corazones. Las redes, especialmente con el primero, han estallado al no entender buena parte de los aficionados béticos ese comentario justo en ese momento.

El motivo de estos posts, una incógnita

Los responsables de las redes sociales del Atlético de Madrid tienen una manera muy especial de gestionarlas, entrando en numerosos debates y generando alguna que otra polémica. Por ello, no resultan tan sorprendentes estos mensajes.

El motivo es toda una incógnita. Por un lado, se apunta a la queja de muchos béticos por la alineación que Diego Pablo Simeone dispuso el pasado sábado ante el Sevilla FC, plagada de canteranos, facilitando que los nervionenses sumaran tres puntos fundamentales en su lucha por la permanencia. En ese sentido se expresó Ramón Alarcón, el CEO de la entidad, a inicios de semana, y aunque afirmó entender la decisión del Cholo, dejó un mensaje que no gustó en la capital de España. “El Sevilla tuvo la suerte de medirse a un equipo con cuatro jugadores de Primera Federación”.

Además, históricamente la relación entre aficionados de uno y otro equipo no ha sido mala, cercana incluso si se trata de los grupos ultras de ambos clubes. El Atlético salió al paso del Betis para alejarle de las semifinales de la Copa del Rey, aquella vez en el terreno de juego. Ahora, con la eliminación de la Europa League, también ha sido protagonista, aunque de otro modo.