Diego Páez de Roque 12 ABR 2026 - 00:14h.

Simeone atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa

Luces y sombras en la actuación de los canteranos del Atlético de Madrid en el Sánchez-Pizjuán

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El Atlético de Madrid cayó en su visita al Sánchez-Pizjuán. Diego Pablo Simeone, que no pudo estar sentado en el que fue su estadio como jugador, alineó a varios canteranos pensando en la semana que viene, donde los rojiblancos se juegan el pase a la semifinal de la Champions League y la final de la Copa del Rey.

Tras el choque, el técnico argentino analizó la derrota. "Hicimos más cosas buenas que malas, la verdad que el rival tenía una necesidad muy grande de ganar. Nosotros competimos muy bien, no pudimos tener más situaciones de gol como queríamos, tuvimos una posesión bastante más abultada de lo que me hubiera gustado, prefería ser directos, intensos en las transiciones, pero no lo pudimos hacer. Nos quedamos con un resultado que fue corto y que pudimos empatarlo".

El papel de los canteranos

Diego Pablo Simeone también se pronunció acerca de la actuación de los canteranos. "Empezar con ese 1-0 abajo en una jugada que pudo ser mejor resuelta nos podía haber dejado en un espacio incómodo en el partido. No sucedió. El equipo buscó lo que habíamos preparado y buscado, asociarse, tener superioridad por fuera".

Además, destacó que "el gol fue muy bonito". "Me quedo con esa parte, reponerse de un 1-0 a los 5 minutos con los chicos como compitieron. Me pone contento. El partido lo jugamos como me lo imaginaba, compitiendo", mencionó.

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En cuanto a Julio Díaz y Javi Boñar destacó la forma en la que debutaron, con personalidad, inteligencia, capacidad y con muchas cosas positivas. "Eso queda, está grabado, a seguir mejorando porque las posibilidades uno nunca sabe cuando aparecen, pero pueden aparecer y hay que estar preparado".

Al ser preguntado por si el Atlético había perdido por estar pensando en el Barcelona, fue muy claro. "No, no. El Atlético no ganó porque el Sevilla fue más contundente. Nosotros tenemos un plan, eso no quiere decir que salga bien o mal. Tengo un plan y no me voy a mover de eso".