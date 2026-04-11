Diego Páez de Roque 11 ABR 2026 - 23:37h.

Hasta 6 canteranos jugaron en el Sánchez-Pizjuán

Las lágrimas de Javi Boñar tras su debut con gol en el Atlético: "He pasado por momentos difíciles"

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El Atlético de Madrid se plantó en el Ramón Sánchez-Pizjuán con varios canteranos, no solo en la convocatoria, sino en el once titular. El Cholo Simeone, consciente de la dificultad e importancia de los partidos de la semana que viene, se reservó a muchos de sus habituales en el banquillo.

La posición de laterales es una donde el técnico argentino cuenta con menos efectivos, por lo que Javi Boñar y Julio Díaz entraron en escena. Además, la zaga central, donde también cuenta con varias bajas, fue ocupada por Dani Martínez, otro de los jugadores del Madrileño.

Ya en los puestos ofensivos, Diego Pablo Simeone quiso dar descanso a Julián Álvarez, Griezmann, Giuliano o Lookman. Es por ello que para acompañar a Thiago Almada, Sorloth o Baena, optó por alinear a Rayane. Ya en la segunda mitad, entraron Morcillo y Jano Monserrate.

El gol del Atlético, made in el Madrileño

Entre la actuación de los canteranos, destacaron los laterales Javi Boñar y Julio Díaz. Este último ya jugó el partido contra el Real Oviedo y fue clave en la jugada del gol de Julián Álvarez.

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Esta noche, en el Sánchez-Pizjuán, fue el mejor canterano. Se mostró muy activo en ataque, poniendo su primera asistencia en el primer equipo y sabiendo cuando llegar a línea de fondo y demostrando, una vez más, que se puede contar con él para el lateral izquierdo.

Pero el gran nombre de la noche fue el de Javi Boñar. El lateral derecho manifestó su buena conexión con Julio Díaz rematando un centro perfecto del lateral izquierdo y anotando su primer gol con el primer equipo. No pudo ocultar sus lágrimas ni en la celebración ni en la entrevista postpartido.

Los otros dos canteranos que partieron como titulares en el Atlético de Madrid fueron Dani Martínez y Rayane. El central no comenzó bien el partido, pues a los 5 minutos cometió penalti al arrollar a Isaac Romero. Sin embargo, a partir de ahí hizo correcciones de mucho mérito gracias a su gran velocidad.

En cuanto al atacante, fue de más a menos. Se movió bien por la banda en la primera parte, e incluso puso algún centro peligroso que no encontró rematador. Pero se fue apagando y dejando de participar.

Ya en la segunda parte, entraron tanto Morcillo, quien ya debutó contra el Barcelona, y Jano. El '47' estuvo preciso con el balón en los pies y vio la tarjeta amarilla por un agarrón. Jano Monserrate, por su parte, apenas tuvo minutos para aportar, aunque no falló ni un pase y ganó algunos duelos.