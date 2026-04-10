Diego Páez de Roque 10 ABR 2026 - 07:01h.

Serios problemas para el Atlético de Madrid en defensa

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El Atlético de Madrid afronta la semana más importante de la temporada. Después de conseguir una gran victoria en el Camp Nou, los de Diego Pablo Simeone jugarán el próximo martes la vuelta en el Metropolitano, justo después de visitar el Sánchez-Pizjuán este fin de semana y antes de la final de la Copa del Rey.

Sin embargo, en los días cruciales de la temporada, el técnico argentino se ha encontrado con un problema en uno de los puestos más importantes del equipo: la zaga central.

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Las múltiples bajas en la defensa del Atlético de Madrid

El encuentro frente al FC Barcelona dejó la preocupante lesión de David Hancko. El eslovaco está siendo el defensa más regular del equipo y Diego Pablo Simeone podría no contar con él en la semana decisiva de la temporada.

Tuvo que ser sustituido en la primera mitad de la ida de los cuartos de final en el Camp Nou. Según ha contado MARCA, a falta de los resultados tras las pruebas médicas realizadas, en el club no son optimistas y todo apunta a que se perderá el encuentro de vuelta de Champions y la final de la Copa del Rey.

Por desgracia, no es la única baja. Tras el encuentro liguero contra el Barça, José María Giménez volvió a notar molestias que le impidieron disputar el choque de la Liga de Campeones. Habrá que ver cómo evoluciona en uruguayo, pero su historial tampoco invita a optimismo y podría sumarse al '17' para la semana que viene en cuanto a los lesionados se refiere.

Y aún hay más. Marc Pubill reapareció el miércoles tras varias semanas lesionado. El defensa catalán parece totalmente recuperado, pues dio un buen nivel en el Camp Nou. Sin embargo, en la primera mitad vio la tarjeta amarilla, por lo que no podrá estar en la vuelta por sanción, ya que era uno de los apercibidos antes del choque.

Esto le deja pocas opciones para Diego Pablo Simeone. Para el encuentro contra el Sevilla, dispondrá de tres centrales del primer equipo como son Pubill, Le Normand y Lenglet. No obstante, estos dos últimos parece que serán los únicos que lleguen al encuentro de vuelta de Champions League, por lo que podrían descansar el fin de semana.

En el caso de la final de la Copa del Rey, si José María Giménez no se recupera a tiempo, Simeone volverá a contar únicamente con los tres centrales sanos mencionados anteriormente.

Le Normand y Lenglet para la Champions League

Pero no todo son malas noticias en la zaga central del Atlético de Madrid. Robin Le Normand demostró en el Camp Nou un nivel que hacía tiempo que no se veía en el terreno de juego. Realizó muchas entradas con éxito, sostuvo muy bien a sus rivales -tanto Lewandowski como Ferran Torres- y estuvo muy acertado con balón. Poco a poco, está volviendo a ser el Robin Le Normand que ganó la Eurocopa en 2024.

En el caso de Clément Lenglet, es el central que menos minutos ha sumado esta temporada. Su rendimiento defensivo sigue dejando que desear, sobre todo en comparación con sus compañeros, pero es innegable su precisión en los pases. Solo hay que volver al último Atlético-Barça de LALIGA, cuando le puso un balón en largo perfecto a Giuliano para que anotase frente a Joan García.