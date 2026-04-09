El lateral anuncia su salida tras nueve años en Anfield

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Andy Robertson se pone a tiro del Atlético de Madrid. El Liverpool FC ha anunciado este jueves la salida definitiva del lateral a final de temporada, un año después de que el club rojiblanco le presentara una propuesta para aterrizar en el Metropolitano. Tras nueve temporadas consecutivas jugando en Anfield, emprenderá una nueva aventura profesional el próximo verano.

"Nunca es fácil dejar un club como el Liverpool, que ha formado parte de mi vida y de mi familia durante los últimos nueve años. Pero para mí, los jugadores se van, otra gente se va, pero el club y los aficionados siguen aquí”, dijo el jugador en un mensaje de despedida a través de los canales oficiales del club. Con 32 años recién cumplidos, Robertson se marcha tras nueve temporadas vistiendo la elástica 'red' en las que lo ha ganado todo, incluidos dos títulos de Premier League y una Champions League.

La despedida de Andy Robertson y su fichaje por el Atlético de Madrid

En su mensaje de despedida, el propio Robertson reconoce que pudo marcharse el pasado verano, cuando el Atlético intentó firmarle para reforzar el costado zurdo: "He vivido nueve años maravillosos, he tenido oportunidades para irme, pero no lo hice porque es muy difícil irse de aquí. No cambiaría eso por nada del mundo, pero el fútbol sigue. Vaya donde vaya, siempre recordaré estos increíbles años aquí".

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El pasado mes de septiembre, el escocés ya admitió que tenía propuestas para cambiar de aires. Entre ellas, una del Atlético de Madrid, que buscaba un refuerzo para el lateral zurdo, al que finalmente llegó Matteo Ruggeri. Aún así, el italiano es el único lateral natural de la plantilla colchonera, por lo que la dirección deportiva podría buscar otro perfil para costado el próximo verano. En caso de apostar por Robertson de nuevo, podría recalar con la carta de libertad.