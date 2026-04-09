Celia Pérez 09 ABR 2026 - 07:47h.

Carga duramente contra la gestión en el segundo tiempo con un hombre más

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El Atlético de Madrid consiguió imponerse anoche al Barcelona en la ida de los cuartos de final de Champions League. Los goles de Julián Álvarez, que marcó de falta directa en la acción posterior a la roja de Cubarsí, y Sorloth, en el segundo tiempo, acabaron con la resistencia del cuadro culé, que echó de menos algo de pegada y acierto tratar de recortar la eliminatoria. Pese a la victoria, Gonzalo Miró en El Partidazo de Cope cargó duramente con la gestión del técnico argentino durante la segunda mitad.

"Yo creo que el Atlético de Madrid se ha equivocado en la lectura del partido, sobre todo en el segundo tiempo. No es normal que contra un Barcelona con diez, durante 50 minutos. Con diez y sin Lewandowski, sin Raphinha, sin De Jong, sin Pedri. Sin jugadores muy importantes a la hora de mover el balón y tener la pelota, hayas tirado una vez. Has finalizado una jugada", comenzó apuntando.

"Y has provocado en 50 minutos, cero córners. Un equipo que ha demostrado que sabe jugar al fútbol, lo ha demostrado la primera hora de hoy, cuando ha jugado en Copa contra el Barcelona. Lo demostró el otro día con suplentes y siendo 11 contra 11. Es un equipo que si quiere saber cómo afrontar el partido de otra manera. Lo ha hecho horrorosamente mal. Al final porque el Barcelona no ha visto portería, si el Barcelona se mete en la eliminatoria con un gol, el Atlético de Madrid estaría tremendamente arrepentido de haber finiquitado la eliminatoria", añadió el tertuliano.

Tras la ida, ahora toca esperar hasta dentro de seis días en el Metropolitano y confiar en rematar una eliminatoria ante un Barça que se aferra a una machada para poder seguir vivo en el sueño de Champions League esta temporada.