El portero del Atlético valoró la acción en zona mixta

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid contra el Barcelona con varios sobresalientes

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Juan Musso, portero del Atlético de Madrid, pasó por zona mixta tras el triunfo ante el FC Barcelona. Y como no podía ser de otra manera, le preguntaron de manera insistente por el posible penalti de Marc Pubill en una acción que también tuvo al meta como protagonista. El argentino, además, también se mostró cauto para el partido de vuelta, pero con confianza en el grupo de jugadores.

Sensaciones tras la victoria: "Siempre esperamos lo mejor. Nos gusta jugar ante este equipo, es un placer jugarlo y ganarle, es uno de los mejores del mundo. Faltan 90 minutos, no está ni mucho menos, cuando ganamos 4-0 tampoco lo estaba. Estamos tranquilos, ilusionados, sabemos que falta lo mejor, con confianza en el grupo"

El posible penalti con Pubill: "Se habla mucho de eso. Entiendo el show, entiendo la polémica. El árbitro creo que interpretó bien, la pelota no estaba en juego, Pubill la agarra para dármela a mí. En todos los saques de arco que tuvimos me la había dado a mí. Si fuera que quiere sacar una ventaja, que tiene una presión encima y la agarra con la mano... pero se nota muy claro que no quiere sacar ventaja, sino que la pelota no está en juego, que es lo que interpretó el árbitro".

Tu interpretación de la acción: "El árbitro lo leyó de esa manera. Para mí, él no saca ventaja de la situación. Que se hable tanto de eso parece desmerecer un poco de trabajo que se hizo por una jugada insignificante porque la pelota no estaba en juego. No tenía presión encima, no era jugada que definía nada. Me parece excesivo darle tantas vueltas. Coincido con el árbitro, la pelota no estaba en juego".

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Simeone se fue rápido, ¿y enfadado?: "No dijo nada, estaba contento, se le vio tranquilo en el vestuario. Hay cosas que mejorar, siempre se puede hacer mejor. No le vi enojado, no me lo crucé. Se jugó con actitud, se puso lo que hay que poner. Mi fe está en el espíritu de este equipo para dar alegría a la gente, que es lo único que queremos".

Optimismo para la vuelta: "El mismo de antes de que empiece el partido, que está en la mitad. Sabíamos que lo podíamos ganar. Si uno no se lo cree y no se anima a soñar es difícil. Somos un grupo que sueña con cosas grandes".