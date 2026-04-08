Fran Fuentes 08 ABR 2026 - 23:32h.

También duda de la expulsión de Pau Cubarsí: "No estoy seguro"

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid contra el Barcelona con varios sobresalientes

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Hansi Flick se ha mostrado muy, pero que muy enfadado tras la derrota del FC Barcelona frente al Atlético de Madrid. El técnico alemán ha reconocido que no tiene claro si la expulsión de Pau Cubarsí por falta a Giuliano Simeone debía haber sido tal. Del mismo modo, clama contra la jugada en la que Marc Pubill tocó el balón con la mano, y señala directamente al VAR por no haberlo señalado. Por último, afirma que confía plenamente en las posibilidades de su equipo para darle la vuelta a la situación. A continuación, sus palabras.

Cómo ha visto el partido: "Desde luego hemos perdido 2-0 pero hemos tenido muy buenas oportunidades. Ellos lo han hecho muy bien. No nos vamos a rendir. Hemos tenido ocasiones".

La expulsión directa de Pau Cubarsí y la acción de Marc Pubill: "No lo sé. Podría ser y podría no ser. No estoy seguro de si le toca lo suficiente, porque la pelota le toca por detrás. Creo que hay muchas situaciones... La situación en la que el portero de ellos toca el balón con la mano es muy clara. No sé por qué el VAR no ha entrado. El árbitro es alemán. Es increíble. Esta situación no está bien. Todos cometemos errores, está bien, es normal. Pero este tipo de situaciones... ¿para qué tenemos el VAR? Eso es lo que no puedo entender. Debería ser penalti y segunda amarilla, o sea, roja".

Hansi Flick confía en resolver la situación en el partido de vuelta: "Desde luego, nosotros creemos en nosotros mismos. En la segunda parte lo hemos hecho bien. Ellos tienen calidad arriba, no ha sido fácil defenderles pero hemos tenido oprotunidades de sobra para ir ganando la eliminatoria".

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De este modo, el entrenador alemán expresaba su descontento con la decisión tomada por el colegiado tras haber revisado en el VAR, y por haber pasado por alto lo sucedido con Marc Pubill y Juan Musso.