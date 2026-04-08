Jorge Morán 08 ABR 2026 - 21:31h.

La jugadora del Barcelona llegó con un look que se ha vuelto viral

Alexia Putellas hace historia en el fútbol femenino lanzando sus primeras botas exclusivas con Nike

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La Selección Española Femenina ya está en Las Rozas para los encuentros de clasificación al Mundial 2027. Las de Sonia Bermúdez se enfrentarán a Inglaterra en Wembley y a Ucrania en Córdoba en una cita en la que no ha faltado Alexia Putellas. La leyenda española, con dos Balones de Oro a sus espaldas, es una referente dentro y fuera del campo, pero ahora también con sus looks, como se ha visto en su llegada a la Ciudad Deportiva de la RFEF.

Esta tarde de miércoles, las futbolistas españoles empezaron a desfilar por la rampa habitual del centro de entrenamiento. Pero sin duda, hubo una que se llevó todas las miradas y que ha generado una gran viralidad en redes sociales por su atrevido look.

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¿Cuánto cuesta el look de Alexia Putellas?

Alexia Putellas llegó con un rompedor outfit que, por lo que hemos podido comprobar en ElDesmarque, no es para todos los bolsillos. Si vamos de abajo a arriba, lo primero que destaca son los pantalones, en forma de cargo y con bolsillos por toda la pierna.

Estos pantalones grises pertenecen a la marca 'The Attico' y aunque en estos momentos cuestan algo más de 700€, llegaron a estar a un precio que rondaba los 3.000€. Sin duda, una prenda de coleccionista y de lo más llamativo de look de Alexia. Unos pantalones que combinan la suavidad del punto de algodón con una silueta cargo audaz, ofreciendo comodidad y un look moderno y oversized

Acompañando a los pantalones se encuentra un jersey de cuello alto, del mismo tono gris y también de la marca 'The Attico'. Una prenda de lana virgen, diseñada por Melange Grey, con encantador bajo asimétrico y un cuello envolvente. Un jersey que se encuentra en un precio que ronda los 550€. Para acompañar el look, Alexia se protegió del sol con unas gafas de la marca Oakley, exactamente las de la colección 'De la Salle', con un precio de unos 120€.

En total, sin contar el bolso y sus zapatillas que no se llegan a apreciar del todo en las fotos o vídeos, Putellas llevaría un outfit que superaría los 1.400€. Sin duda, un precio al alcance de unos pocos.