Jarro de agua fría para Aston Martin y Fernando Alonso: abandona por problemas con su asiento

Alberto Cercós García 24 MAY 2026 - 22:49h.

El AMR26 de Fernando Alonso tan solo ha durado 28 vueltas en el Gran Premio de Canadá

George Russell y Mercedes cierran un sábado perfecto en Canadá con una nueva 'pole'

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El Gran Premio de Canadá volvió a dejar una imagen preocupante para Aston Martin y Fernando Alonso. Cuando el piloto asturiano parecía tener ritmo para pelear en la zona media y, por qué no, luchar sumar puntos sus primeros puntos de la temporada, el equipo se vio obligado a retirar el coche en la vuelta 28 por un problema con el asiento del asturiano. El abandono supone el tercero de la temporada para Alonso tras los sufridos tanto en las carreras de Australia y China, y vuelve a evidenciar que la fiabilidad se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza de la escudería británica. Es un jarro de agua fría no solo por cómo había sido la primera parte de la carrera, sino por las palabras positivas que Alonso había dejado tras la clasificación.

La carrera había comenzado con sensaciones positivas. Alonso se mostró competitivo desde las primeras vueltas y el AMR26 parecía responder mejor que en anteriores fines de semana. Sin embargo, la ilusión duró poco. La comunicación por radio dejó entrever que algo no iba bien en el monoplaza y, apenas unas vueltas después, Aston Martin tomó la decisión de retirar el coche para evitar daños mayores. Un nuevo golpe para un equipo que llegaba a Canadá con la intención de confirmar su mejoría.

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Sigue la preocupación en Fernando Alonso

La preocupación empieza a crecer dentro de la estructura de Silverstone porque los problemas mecánicos ya no son casos aislados. Durante la temporada, Aston Martin ha sufrido distintos contratiempos relacionados con la unidad de potencia, la gestión electrónica y diversos fallos hidráulicos que han condicionado tanto las clasificaciones como las carreras. La sensación es que el equipo todavía no ha encontrado el equilibrio entre rendimiento y resistencia, algo fundamental en una Fórmula 1 cada vez más exigente.

Además, este nuevo abandono vuelve a poner el foco sobre uno de los grandes problemas de Aston Martin en 2026: la falta de fiabilidad. El equipo británico ha conseguido dar algunos pasos adelante en rendimiento durante ciertos fines de semana, pero la sensación es que el coche todavía está lejos de ofrecer garantías completas en carrera. Entre averías mecánicas, incidencias electrónicas y problemas que han obligado a modificar planes estratégicos, la temporada se está convirtiendo en una auténtica prueba de resistencia para Fernando Alonso y la escudería de Silverstone.

Mientras tanto, Alonso sigue mostrando paciencia y compromiso con el proyecto, aunque los resultados continúan lejos de lo esperado. El bicampeón español ya ha dejado claro en varias ocasiones que el potencial existe, pero también que los pequeños errores y los problemas técnicos están castigando demasiado al equipo. Canadá debía ser una oportunidad para recuperar confianza, pero está terminando convirtiéndose en otro jarro de agua fría para Aston Martin.