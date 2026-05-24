Fernando Alonso abraza el caos en Canadá y recupera hasta nueve posiciones en la salida

Alberto Cercós García 24 MAY 2026 - 22:22h.

Fernando Alonso aprovecha el caos en Canadá y llega a rodar en décima posición

El paso adelante de Aston Martin sorprende hasta a Fernando Alonso: "Éramos más competitivos"

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La salida del Gran Premio de Canadá ha estado marcada por la incertidumbre meteorológica y por una espectacular remontada de Fernando Alonso. El piloto asturiano, que arrancaba desde la 19ª posición, ha recuperado nueve puestos en apenas cinco vueltas gracias a un inicio agresivo y a una estrategia que le ha permitido aprovechar el caos de las primeras vueltas en Montreal. En un trazado especialmente delicado por la amenaza de lluvia y las dudas sobre el rendimiento de los neumáticos, el español ha sabido leer mejor que nadie las condiciones iniciales de carrera.

En cabeza, los Mercedes han tomado el control de la prueba tras una errónea elección de neumáticos por parte de McLaren. La escudería británica perdió terreno desde el inicio y se vio obligada a adelantar sus paradas en boxes por salir con neumático intermedio, una situación que también afectó a Carlos Sainz. Todo ello, unido al sólido ritmo del propio Alonso, ha permitido al piloto de Aston Martin colocarse décimo cuando todavía resta gran parte de la carrera por disputarse. Una posición impensable hace apenas unos minutos, teniendo en cuenta su complicada situación en parrilla.

La realidad de Fernando Alonso: terminar la carrera

Sin embargo, la realidad competitiva de Alonso apunta a una segunda mitad de carrera mucho más complicada. El Aston Martin sigue mostrando importantes limitaciones de ritmo en tanda larga y, salvo que aparezca un nuevo cambio meteorológico o un coche de seguridad, lo más probable es que el español vaya perdiendo posiciones progresivamente conforme se estabilice la estrategia de los equipos de delante. El objetivo realista pasa más por gestionar neumáticos y mantenerse en pista que por luchar por posiciones de privilegio.

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En ese contexto, terminar la carrera ya sería una noticia positiva para Aston Martin. Alonso necesita maximizar cada oportunidad en un fin de semana donde el coche no ha mostrado competitividad suficiente y donde el desgaste puede convertirse en un factor decisivo. Acabar por delante de los Cadillac y también de Lance Stroll parece ahora mismo la meta más lógica para el bicampeón del mundo, que ya ha cumplido con creces en las primeras vueltas ofreciendo una de las imágenes más destacadas de este inicio de Gran Premio en Canadá.