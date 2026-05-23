Fernando Alonso sigue acumulando problemas en el AMR26 y no termina la 'sprint' de Canadá

Alberto Cercós García 23 MAY 2026 - 19:56h.

Fernando Alonso abandona la 'sprint' del Gran Premio de Canadá por problemas en la parte delantera del AMR26

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Fernando Alonso terminó antes de tiempo su participación en la 'sprint' del Gran Premio de Canadá después de que Aston Martin optara por retirar el coche cuando el asturiano rodaba en la 17ª posición. La prueba, disputada en el circuito Gilles Villeneuve, estaba siendo especialmente complicada para la escudería británico, que sufrió durante toda la carrera por la falta de velocidad punta y con varios problemas de estabilidad en el tren delantero del AMR26. Alonso, que había ganado algunas posiciones en la salida gracias a una maniobra agresiva en la primera curva con Gabriel Bortoleto, fue perdiendo ritmo con el paso de las vueltas hasta que el muro decidió poner fin a su carrera para evitar daños mayores en el monoplaza.

La retirada se produjo después de varias comunicaciones por radio entre el piloto y sus ingenieros. Alonso ya había trasladado al equipo que el coche no respondía con normalidad en las frenadas fuertes y que tenía dificultades para mantener la trazada en las curvas lentas del trazado canadiense. Desde DAZN, y una vez finalizada la 'sprint', Pedro de la Rosa explicó que la decisión había sido puramente preventiva. “Fernando Alonso ha tenido un problema en el tren delantero que le ha llevado a abandonar en la 'sprint'”, comentó el expiloto español, citando la información que le había trasladado Aston Martin desde el garaje. La escudería, de momento, no ha detallado el alcance exacto de la avería, aunque todo apunta a un problema mecánico relacionado con la suspensión o la dirección delantera.

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Un nuevo contratiempo para Fernando Alonso

El abandono supone un nuevo contratiempo para Alonso en una temporada marcada por la irregularidad del equipo británico. Pese a ello, el fin de semana en Montreal había comenzado con sensaciones relativamente positivas. El bicampeón del mundo consiguió clasificarse para la SQ2 el viernes y dejó varios adelantamientos de mérito en la 'sprint' antes de verse obligado a entrar en boxes definitivamente. Aston Martin parecía haber encontrado algo más de competitividad en un circuito donde históricamente Alonso siempre se ha mostrado cómodo, pero la incidencia mecánica volvió a dejar al español sin opciones de pelear por los puntos y evidenció que los problemas de fiabilidad siguen siendo uno de los grandes lastres de la escudería esta temporada.

Con la 'sprint' ya olvidada, toda la atención de Aston Martin se centra ahora en la clasificación de esta noche. El objetivo dentro del equipo es claro: solucionar a tiempo los problemas detectados en el coche y conseguir que Alonso pueda superar el primer corte para entrar en la Q2. En un campeonato donde cada pequeño avance cuenta, meterse entre los quince primeros sería un paso importante para intentar aspirar mañana a una carrera más competitiva y, sobre todo, recuperar algo de confianza después de otro sábado complicado para el piloto español.