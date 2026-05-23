Alberto Cercós García 23 MAY 2026 - 19:11h.

Polémica y tensión en Mercedes tras un toque entre Antonelli y Russell en la 'sprint'

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No todo va a ser color de rosas en Mercedes. Pese a mantener un dominio aplastante en lo que llevamos de Gran Premio de Canadá con George Russell siendo el rey del formato 'sprint' ('pole' y carrera), la polémica en la escudería alemana ha relucido en el momento más inesperado posible. Con el piloto inglés dominando sin mucho impedimento la corta carrera de este sábado, Antonelli tiró de desesperación y precipitación. Y es que el italiano se veía capaz de adelantar a su compañero de equipo y ganar la 'sprint', pero sus decisiones no fueron las más acertadas. En una primera intentona, ambos monoplazas se tocaron y Antonelli no dudó en señalar a su equipo que Russell se merecía -al menos- ser investigado; en la segunda, fruto de la desesperación, el italiano tiró por la borda un doblete para Mercedes.

Como no podía ser de otra manera, Antonelli y Russell no han vivido la primera de las acciones de la misma manera. El británico ha dejado claro que en esa curva uno, por el exterior, no se puede adelantar. "Por mi parte, adelantar por el exterior, siempre tiene un riesgo y las posibilidades son muy pequeñas. Le respeto por haberlo intentado. Ha sido una buena batalla", asegura Russell en relación a la batalla que ha mantenido con Antonelli. Por su parte, el italiano, hace que la tensión aumente con diferentes palos entre ambos: "He intentado hacer mi maniobra y tengo que revisarla porque creo que estaba rueda a rueda y me ha empujado. Luego he cometido un error en la curva 8, había un bache y he bloqueado, pero ha sido una gran pelea".

La polémica en Mercedes: el toque de Antonelli con Russell

Con esta acción, que ya ha creado un punto de tensión entre los pilotos de Mercedes, el que más pierde es el equipo. Algo que claramente no le debe gustar en absoluto a un Toto Wolff que inmediatamente quiso intervenir con Antonelli vía radio. Porque rápidamente, el italiano señaló tras la primera acción que Russell debía ser investigado por no actuar como tocaba y 'obligándole' a salir de la trazada.

Sin embargo, Wolff tenía las cosas claras: "Céntrate en Norris". Con ese mensaje a Antonelli, el jefe de Mercedes daba a entrever que no quiere ningún tipo de tensión entre sus pilotos. Y es que en Canadá, al menos en la 'sprint', la polémica se ha traducido en un doblete perdido para Mercedes.