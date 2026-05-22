Alberto Cercós García 22 MAY 2026 - 09:50h.

Fernando Alonso llega a Canadá con la sensación de no dar un paso adelante

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Fernando Alonso volvió a rebajar las expectativas sobre el rendimiento de Aston Martin en este inicio de temporada. El piloto español reconoció que las mejoras introducidas en el coche apenas supondrán una diferencia mínima y admitió que el equipo todavía está muy lejos de los referentes de la parrilla. “Hablamos de ganar media décima, pero nos siguen faltando dos o tres segundos. No, no creo que cambien las prestaciones. Tenemos que cambiar la fiabilidad, porque tenemos problemas que nos paran a veces en los entrenamientos libres y nos impiden rodar con normalidad y optimizar el tiempo en pista", cuenta desde Canadá en AS.

El asturiano explicó que las novedades previstas para Montreal están más enfocadas en hacer el monoplaza más cómodo y predecible que en dar un salto real de competitividad. Según detalló, algunos cambios ayudarán en la conducción y en la gestión de ciertas fases del coche, aunque no serán suficientes para acercarse a McLaren, Ferrari o Red Bull en ritmo puro. "Tenemos que mejorar la manejabilidad y tener unos cambios de marcha más fluidos, porque esas cosas te pueden dar algo más de confianza para atacar las curvas. Pero en esa confianza igual hay media décima, no son los dos o tres segundos que nos faltan. Así que no creo que cambien mucho las prestaciones", añade el asturiano.

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Fernando Alonso se siente el mejor

Aston Martin también arrastra varios problemas de fiabilidad desde el comienzo del campeonato. Alonso reconoció que las averías han condicionado el trabajo del equipo durante los fines de semana y han dificultado la recogida de datos importantes para seguir evolucionando el AMR26. En la escudería británica mantienen la esperanza de que futuras actualizaciones aerodinámicas permitan reducir distancias en la segunda mitad del año. "Espero a la mejor oportunidad y mientras tanto trato de ayudar al equipo y no perder la competitividad que se necesita en la Fórmula 1. Piloto coches diferentes, me pruebo de diferentes maneras para sentirme competitivo. Si voy a una pista de karts y no soy el más rápido, estaré preocupado. Si voy a un GT y no soy el más rápido, estaré preocupado. Mientras sea el más rápido en todo lo que hago, cuando venga a la F1 será cuestión de tiempo que tenga un coche mejor

Pese al complicado escenario, Alonso dejó claro que mantiene intacta su motivación. El bicampeón del mundo aseguró que sigue sintiéndose rápido y competitivo, y recordó que continúa entrenando y pilotando diferentes coches fuera de la Fórmula 1. Su mensaje fue claro: mientras conserve el nivel, confía en que tarde o temprano llegará una oportunidad para volver a luchar más arriba. "No mido nada, soy el mejor. No necesito demostrar nada. No necesito nada para creer si estoy al nivel adecuado", zanja.