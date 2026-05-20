Honda tiene un plan para que Fernando Alonso rinda en Canadá y Aston Martin se marca un nuevo objetivo

Alberto Cercós García 20 MAY 2026 - 10:59h.

La Fórmula 1 vuelve en Canadá y Aston Martin espera un paso adelante de Honda

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Fernando Alonso afronta el Gran Premio de Canadá todavía lejos de la pelea por los puntos, aunque en Aston Martin empiezan a detectar pequeños avances después de un arranque de temporada muy complicado junto a Honda. La nueva alianza entre la escudería de Silverstone y el fabricante japonés, una de las apuestas más ambiciosas de la nueva era de la Fórmula 1, ha estado marcada por los problemas de fiabilidad y por la falta de rendimiento de la unidad de potencia. Sin embargo, tras completar por primera vez una carrera sin grandes incidencias en Miami, en el equipo consideran que llega el momento de dar otro paso adelante en Montreal.

Honda tiene claro cuál debe ser la prioridad este fin de semana: ayudar a que Alonso y Lance Stroll se sientan más cómodos al volante del AMR26. Shintaro Orihara, uno de los responsables del proyecto japonés, explicó que el objetivo pasa por mejorar la manejabilidad del coche y optimizar la gestión de energía en un circuito especialmente delicado por sus fuertes frenadas y largas rectas. “Queremos ayudar a los pilotos a ganar confianza”, aseguró el ingeniero japonés, convencido de que esa mejora puede traducirse directamente en mejores tiempos por vuelta.

La clave para Honda en Canadá

La gestión eléctrica será precisamente una de las claves del plan de Honda para Canadá. El trazado Gilles Villeneuve exige una administración muy precisa de la energía, especialmente en la larga recta trasera, donde Aston Martin está sufriendo por la falta de potencia respecto a sus rivales. En Sakura consideran que afinar el despliegue energético puede compensar parte de esa desventaja y evitar que Alonso pierda demasiado tiempo en los sectores de aceleración. Además, las curvas lentas del primer sector también servirán como banco de pruebas para seguir entendiendo el comportamiento del coche bajo el nuevo reglamento de 2026.

Mientras tanto, Aston Martin empieza a asumir un nuevo objetivo más realista para las próximas carreras. Lejos todavía de la zona media y después de varios abandonos en las primeras citas del año, la prioridad inmediata pasa por dejar de ser el farolillo rojo de la parrilla y consolidar la fiabilidad antes de pensar en metas mayores. El equipo mantiene la confianza en el proyecto junto a Honda a medio plazo, pero en Montreal el reto será mucho más terrenal: completar otro fin de semana sólido y conseguir que Fernando Alonso pueda, al fin, exprimir algo más el potencial del coche.