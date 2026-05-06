Alberto Cercós García 06 MAY 2026 - 10:56h.

Las vibraciones en el AMR26 ya son historia y ahora el equipo se tiene que centrar en la caja de cambios

Miami nos lo confirmó: hay esperanza

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Aston Martin sigue sufriendo de lo lindo en el Mundial de Fórmula 1. Tras cinco semanas de parón, el Gran Premio de Miami se presentó como una prueba perfecta para ver si las diferentes escuderías habían mejorado su rendimiento. McLaren fue claramente la más llamativa en ese sentido, con Lando Norris logrando la 'sprint' y terminando segundo en la carrera del domingo. Los 'papaya' corroboraron una paso adelante, así como Williams. Para Fernando Alonso, mientras tanto, la sigue siendo igual de cruda.

Las prestaciones del AMR26 continúan muy lejos. Si bien las vibraciones parecen que ya se han anclado en el pasado, aún hay mucho trabajo por delante. Alonso pudo terminar las dos carreras del fin de semana, algo que ya es tremendamente positivo tras un inicio de 2026 bastante complicado. Si vibraciones, con una alta fiabilidad, pero... ¿qué falta ahora? Aston Martin sigue muy lejos de los puntos y de los puestos de cabeza. Y para que ese terreno se vaya haciendo más y más pequeño, el piloto asturiano marca el fin del verano como posible punto de inflexión.

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"No tiene sentido traer dos, tres o cuatro décimas al circuito porque no lo vamos a transformar en buenos resultados, nos falta un segundo con respecto al coche de delante. Necesitas una estrategia con el techo de gasto y este era el plan desde el principio. Después del verano daremos un paso adelante. Espero que después del verano, pero no antes de la carrera 14", reconocía Alonso sin tapujos.

Fernando Alonso y su nuevo problema con el AMR26

El propio Alonso también habló sobre las vibraciones. Esas que durante los Grandes Premios de China o Japón hicieron acto de presencia e impedían a los pilotos de Aston Martin estar al 100% a nivel físico. Fue, sin lugar a dudas, un calvario para ellos. Parece que eso ya se ha trabajado y mejorado, pero ahora el asturiano saca a la luz un nuevo problema: la caja de cambios.

"El problema principal durante todo el fin de semana fue la caja de cambios, más que el motor. No sé si fue la electrónica o algo así. Fue muy extraño tanto al bajar de marcha como al subir, así que no tenía mucho control. Éste es el primer problema que debemos solucionar para Canadá. Creo que con todas esas frenadas fuertes en Canadá, necesitamos mejorar el comportamiento de la caja de cambios en este momento", añadía desde Miami.